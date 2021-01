Ricardo Muñoz de Intocable, aclara que no pagó por vacuna

El líder de ‘Intocable’, Ricardo Muñoz, salió a aclarar la polémica en la que se vio inmiscuido luego de que publicara un tweet en el que revelaba que recibió la vacuna del Covid 19, lo que desató la indignación de los usuarios, señalando que en ningún motivo pagó por la dosis ni tampoco tiene influencias para que fuera uno de las primeras personas en ser vacunadas.

El tweet que escribió Ricardo Muñoz el 22 de diciembre mencionaba que la vacuna no duele, solo duraba el brazo adolorido 2 días, y le había dado mucha sed, y la siguiente dosis la recibiría el 9 de enero.

Dicho tweet causó la molestia de los usuarios en internet, pues Ricardo Muñoz nada tiene que ver con ser personal médico, ni tampoco una persona vulnerable, por lo que los reclamos no se hicieron esperar, señalándole que aclarará su situación.

Cabe recalcar, que el líder del grupo norteño, es ciudadano estadounidense, en donde la vacuna llegó primero que en México, sin embargo, al igual que en nuestro país, existe prioridad hacia el personal médico y las personas mayores y vulnerables.

Sin embargo, cuando alguien le preguntó acerca de cómo se manejaba en los Estados Unidos, si por distribución comercial o por el gobierno, el grupero contestó que tenía sus palancas, lo que enfureció más a los internautas.

Por tal razón, salió a aclarar sus comentarios por medio de un video, en el que mencionó que no recibió la vacuna antes que los médicos, ni tampoco pago, ni fue en México como muchos le señalaron.

“Una, fue en Estados Unidos, no fue en México, la segunda es, yo no le quite el lugar a nadie, la cosa es que llegó el cargamento obviamente para los doctores, enfermeras, como debe ser, no sé cómo se manejo al principio esto, pero se supone que todos los doctores y los de primera línea, dijeron: ‘esto es lo que ocupo’, y sobró, sobró señores, eso fue lo que pasó”, aclaró el músico.

Lo suyo, dijo, fue obra de la suerte, pues al sobrar vacunas en el cargamento que llegó en la ciudad que radica en los Estados Unidos, tuvo la fortuna de ser vacunado pese a no ser una persona de la primera línea de vacunación, además que las dosis tienen una fecha de caducidad, y no querían desperdiciarlas, y aseguró que no cuenta con palancas.

“No fueron palancas, yo creo que ahí sí me equivoque en decir esas cosas, pensando que Twitter no es un periódico o un periodista serio”, dijo el artista en un video que subió en sus redes sociales.

Agregó que la vacuna no le costó absolutamente nada, y pese a defender sus comentarios, muchos de los usuarios siguen molestos, por lo que no han dejado de recordarle que por ser famoso es una persona influyente, lo que ha provocado dimes y diretes en su cuenta de Twitter.