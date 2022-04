Ricardo Montaner estrena versión del popular tango "El día que me quieras"

El cantautor venezolano Ricardo Montaner publicó este viernes su nuevo sencillo "El día que me quieras", el popular tema que inmortalizó Carlos Gardel y que es un adelanto de su próximo álbum, "Tango", un trabajo discográfico con el que vuelve a sus raíces argentinas.

"Es tango y es canción romántica y por eso me pareció la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad", señaló Montaner sobre este nuevo sencillo en un comunicado difundido por su oficina de representación en Miami (EE.UU.).

El cantautor argentino-venezolano dijo que "El día que me quieras", icónico tema compuesto por Alfredo Le Pera y Carlos Gardel, "es quizás el tango más emblemático de la historia" y por ello fue la mejor forma de "identificar este proyecto" discográfico que empezó a gestar "muchos años atrás".

"Este disco de tangos es cumplir una promesa que le hice a mi padre, a mi abuelo y a mi infancia en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde nací", ahondó el intérprete de "Tan enamorados".

Figura emblemática de la canción romántica de Latinoamérica gracias a una carrera que inició en Venezuela, "el sur siguió marcando para él un pulso de emoción en la memoria de sus mayores" y, en ese sentido, "era natural, casi inevitable, grabar un disco de tango", resalta el comunicado, en el que no se da a conocer la fecha de publicación del disco.

El video de esta nueva versión de "El día que me quieras" fue grabado en el icónico Café De Los Angelitos de Buenos Aires, histórico local que desde fines del siglo XIX forma parte de la historia del tango.

Montaner, quien en 2016 recibió un Latin Grammy a la Excelencia Musical, ha escrito y publicado más de 300 canciones, entre las que figuran grandes éxitos como "La cima del cielo", "Bésame", "En el ultimo lugar del mundo", "Me va a extrañar", "Déjame llorar", "El poder de tu amor" y "La gloria de Dios".

A comienzos de este año, el cantautor se embarcó en una exitosa gira por una decena de ciudades en Estados Unidos entre las que figuraron Nueva York, Washington, Los Ángeles, Miami y Orlando. EFE

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para mostrar un adelanto de su canción y vídeo, cuyas reacciones de sus fanáticas argentinas indican que están emocionadas por verlo y apuestan por él.

"Les comparto imágenes de anoche en el Avant- Premiere de #ElDiaQueMeQuieras #EDQMQ

#ElTangoEsCultura".

