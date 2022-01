Ricardo Montaner aplaza tres fechas de su gira en EEUU a causa del Covid-19

Tras preparar su gira 2022 por Estados Unidos, el talentoso cantautor venezolano Ricardo Montaner, se ha visto obligado a postergar las tres actuaciones que tenía previstas este fin de semana en las ciudades de Miami y Orlando, en Florida, y en Atlanta, Georgia, debido a que algunos músicos de su banda han dado positivo al Covid-19.

Según anunció el artista venezolano, las fechas que inicialmente estaban previstas para los días 21, 22 y 23 de enero se han reprogramado para los días 29 de enero (Atlanta), 30 de enero (Miami) y 3 de febrero (Orlando), mientras que el resto de las fechas se mantienen inalterables.

El venezolano comentó que el lunes pasado había empezado los ensayos de cara a su "Montaner Tour 2022", que debía empezar este fin de semana en la ciudad de Orlando, pero algunos de los músicos de su banda "presentaron síntomas y dieron positivo a Covid".

Agregó que su mánager y la compañía productora de la gira, Loud and Live, decidieron que el equipo guarde cuarentena y se tomen "las precauciones responsables del caso".

El intérprete del exitoso tema de los 90's "Tan Enamorados" se embarcará en una gira por diez ciudades estadounidenses entre las que se encuentran Nueva York, Washington, Los Ángeles, y las tejanas Houston, Dallas y San Antonio.

Según se anunció meses atrás, el invitado de esta gira será el cantante y compositor Noel Schajris, uno de los integrantes del dúo Sin Bandera.

Montaner, quien en 2016 recibió un Latin Grammy a la Excelencia Musical, ha escrito y publicado más de 300 canciones, entre las que figuran grandes éxitos como "La cima del cielo", "Bésame", "En el ultimo lugar del mundo", "Me va a extrañar", "Déjame llorar", "El poder de tu amor" y "La gloria de Dios". EFE

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.)

