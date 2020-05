Ricardo Hill, actor de Televisa sobrevive con caridad de compañeros

El comediante Ricardo Hill reveló que esta pasando por una difícil situación económica en medio de la pandemia de coronavirus, sin embargo, desde hace unos meses ya venía padeciendo de una enfermedad pulmonar que lo obligó a reposar. Ricardo Hill ganó popularidad dentro de Televisa al ser primer imitador del periodista Joaquín López-Dóriga.

Durante una entrevista al programa Ventaneando, el comediante reveló que además de que su situación económica no es muy buena padece de una enfermedad pulmonar. Su situación empeoró ya que desde hace meses no tiene trabajo. Ricardo mencionó que afortunadamente hay muchos compañeros del medio que lo han apoyado económicamente, sin embargo, no ha sifo suficiente ya que tiene grandes deudas que no puede saldar por el momento.

Lee también: Adamari López presume vida sana y le dicen "Sigues igual de gorda"

"Yo pedí ayuda con mis compañeros y a ellos se les ocurrió mejor en vez de hacer un evento depositar dinero en la cuenta. Esto lo empezó ‘El Norteño’, el comediante que le dicen ‘El Norteño’, Edson Zúñiga y de ahí se siguieron varios compañeros”, contó. Durante la entrevista el comendiante fue cuestionado sobre si Televisa o la ANDA le han ofrecido algún apoyo por lo que reveló que no.

"En cuestiones económicas no (me han ayudado), que buena falta me hace”, indicó para ‘Ventaneando’.

Durante años Ricardo Hill imitó a López Dóriga y no le faltaba el trabajo, sin embargo, con el paso del tiempo, poco a poco dejó de ser llamado por la televisora hasta que perdió su empleo por completo.

"El Norteño fue el que empezó con lo de los depósitos, JJ, y después de ahí se siguieron varios compañeros a depositar, diferentes cantidades, unas muy generosas y que me ha ayudado muchísimo a sobrellevar esto. Es una tarjeta que tengo yo de débito para que la gente deposite ahí y trataré de recuperar el buen humor, también es lo que me dicen, piensa positivo, pero cuesta trabajo, más bien como que da miedo el futuro”, señaló.

El comediante confía en que después de la pandemia su situación económica mejore así como su estado de salud para poder trabajar y pagar las deudas que tiene. "La verdad desde enero me han estado apoyando con dinero y lo hemos estado cuidando bien, esperando que cuando acabe la pandemia volvamos a trabajar, pero se está poniendo difícil la cosa. Tengo unas deudas con el banco bárbaras, esas no las voy a pagar ahorita”, indicó.

Hill también indicó que el periodista Joaquín también lo ha apoyado con publicidad en su programa de radio y dinero.

"Con publicidad, en su programa de radio pidió que me ayudaran, pidió cooperación. Escribió en Twitter, y en esa forma me ayudó.

Yo he aprendido que tengo que cuidarme de aquí en adelante, ser más sano, más disciplinado, más cuidadoso con todo, ya ni modo, aunque sea a los 59 años, que debí haberlo hecho antes, pero nadie escarmienta, ¿verdad?... en cabeza ajena”, finalizó.