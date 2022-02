Ricardo Arjona muestra complicidad con sus fans sevillanos en concierto

Luego de una intensa pandemia de más de dos años y un confinamiento de casi dos, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona ha hecho escala este día en Sevilla en su gira "Blanco y Negro 2022", con la que ha vuelto a Europa para mostrar una relación directa con el público de la que pocos artistas pueden presumir.

El auditorio del Cartuja Center sevillano se ha llenado de público que, en algunos casos, eran niños en la última visita a España del guatemalteco en 2008, acompañados de banderas de varios países latinoamericanos en un patio de butacas convertido en discoteca multicultural.

Siete músicos, dos coristas y Ricardo Arjona derrochando todo su repertorio, desde sus nuevos temas hasta sus eternos "Te conozco", "Taxi" o "Cómo duele", son los que ha protagonizado el punto más álgido del recinto.

"¿Ustedes venían con tiempo?", ha preguntado al público con casi dos horas de concierto para proceder a cantar una ranchera, tomar el móvil de una chica para hablar por videollamada con su familia o aceptar regalos lanzados por sus fans, poniendo en apuros al servicio de seguridad que ha vigilado que todo fuese bien dentro y fuera del escenario.

Y en la capital andaluza, todo un guiño al sur, con la sorpresa de India Martínez en el escenario para cantar junto a él "Fuiste tú", y confesar el cantante que en Andalucía se siente un andaluz más por haber tenido un abuelo (el paterno) gaditano.

Ahora, Ricardo Arjona tomará la carretera para llegar a Málaga el próximo sábado, actuar cuatro noches en Madrid y tomar el avión que le llevará a Berlín para seguir su gira. EFE

Y tras la hospitalidad del público sevillano, el exitoso cantante y compositor -único en su género- expresó a través de su cuenta de Instagram: "Sevilla. Por Dios que me siento de aquí".

