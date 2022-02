Ricardo Arjona lanza Blanco y Negro; la música está en libros

Tras volver a los escenarios este 2022, el cantautor de origen guatemalteco Ricardo Arjona publicó el pasado viernes el libro "Blanco y Negro", que, además de sus reflexiones y confidencias sobre su vida, incluye los CDs de sus álbumes "Blanco" y "Negro" y una galería de fotografías.

"La música también viene en libros", dice Arjona, de 58 años, en un comunicado de su casa discográfica, Sony Music, sobre este libro que iba a haber sido publicado en 2020 pero se retrasó debido a la pandemia, consecuencia del coronavirus.

"El libro 'Blanco y Negro' se añejó en pandemia, no hubo muchas personas que creyeron en él. Nuestra insistencia fue porque creemos que aún hay gente que quiere vivir el viaje completo y escuchar la historia desde que empieza hasta que termina", agregó.

Esta ambiciosa iniciativa es el broche de oro del proyecto musical más grande y atrevido de la carrera del guatemalteco, que gira en torno a dos discos grabados en los emblemáticos estudios Abbey Road en Londres.

Actualmente Arjona se encuentra en Europa con su gira "Blanco y Negro" y a fines de marzo comenzará su tour por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, países tiene previstos más de 30 conciertos, para luego continuar por Latinoamérica.

Las entradas de sus 19 espectáculos en España están agotadas y han colgado el cartel de "No hay billetes" antes de su llegada a París, Nueva York, Boston, Miami, Puerto Rico y Orlando.

En tres conciertos en Chile y cuatro en Argentina también se ha vendido todo y ya ha tenido que agregar nuevas fechas en Londres, París, Zurich, Colonia, Roma, Milán, Nueva York, Miami, Puerto Rico, Santiago de Chile, Buenos Aires, San Antonio, Atlantic City, Tampa, Fort Myers, Denver y Las Vegas.

En diciembre de 2021, Ricardo Arjona lanzó en plataformas digitales su álbum doble "Blanco y Negro", el proyecto más emblemático de su carrera, tras recibir una nominación al Grammy por su proyecto "Hecha a la Antigua".

Además, el videoclip de "Fuiste tú", su canción junto a Gaby Moreno, sumó más de mil millones de vistas. El cantautor, que ha vendido millones de discos y tiene varios premios Grammy, entre otros galardones, es considerado una de las máximas figuras de la música latina actual. EFE

Con información de RICARDO ARJONA / Agencia EFE Miami, EE.UU. / Fotografía Instagram Ricardo Arjona

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!