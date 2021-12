Ricardo Arjona celebra lanzamiento de "Negro" y anuncia otro concierto en Nueva York

El exitoso cantautor guatemalteco y amante de la pluma y papel Ricardo Arjona celebró el lanzamiento este viernes del álbum "Negro" que es el complemento del proyecto iniciado con "Blanco" en 2020-, a la par del anuncio de un concierto adicional en Nueva York durante la gira que realizará por EE.UU. en 2022.

Según un comunicado difundido este viernes por su representante, el "proyecto más emblemático" de la carrera de Arjona está ya totalmente disponible en las plataformas digitales. Grabado en los estudios londinenses Abbey Road con músicos en vivo, al igual que "Blanco", "Negro" contiene 14 canciones, de las cuales 6 no se conocían hasta ahora. Los otros 8 temas fueron saliendo como sencillos uno por semana, desde octubre pasado.

En enero de 2022 se publicará el broche de oro del proyecto, el libro "Blanco y Negro", que incluirá, los CDs de los dos álbumes, que "mantienen un estilo y actitud fieles a la música de verdad", dice el comunicado.

Al mismo tiempo, el cantautor anunció que las entradas para los conciertos en el Agganis Arena de Boston y el Prudential Center de Nueva York como parte de la gira por EE.UU. están ya agotadas. Al recorrido se suma ahora un concierto adicional en Nueva York el 20 de mayo de 2022.

Arjona, nominado a los Grammy por su proyecto "Hecho a la antigua", que con tres millones de espectadores se convirtió en el concierto vía streaming más visto en la historia de Iberoamérica, lanzó el pasado 8 de octubre el primer sencillo de "Negro", titulado "Yo me vi (Autorretrato)".

Acompañado de un videoclip de la grabación de la canción y de una sesión de autor, Arjona se reinventa en un sonido de los años 60 recuperando la esencia de la música como principal protagonista y, en sus propias palabras, "haciendo un disco que tiene todo lo que no está de moda".

Los conciertos de "Blanco y Negro" llevarán al multipremiado artista, de 57 años, por Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá entre el 24 de marzo y el 11 de junio de 2022.

En un comunicado, la empresa Loud and Live, que produce esta nueva gira, destacó que más de un millón y medio de personas presenciaron en vivo la gira anterior de Arjona, "Circo Soledad". EFE

