Reviven pelea entre Lupita D’Alessio, Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Hace un par de años, Lupita D’Alessio, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, se vieron involucradas en un escándalo luego de que la cantante amenzara a las conductoras de Hoy supuestamente por burlarse de uno de los hijos de La Leona Dormida, quien en ese entonces ella lo había puesto a vender helados para que valorara.

La supuesta burla de Montijo y Legarreta desató la furia de la cantante, quien durante el desaparecido programa La Oreja, el cual estaba conducido por Juan José Origel y Flor Rubio, hizo agresivas declaraciones, pues las amenazó de "sacarles los ojos". La polémica comenzó cuando las presentadoras de Hoy compartieron una nota donde mencionaban que el hijo de Lupita se encontraba trabajando en una heladería de un centro comercial de la Ciudad de México.

Sin embargo, lo que molestó a Lupita D’Alessio fue cuando Andrea Legarreta gritó ‘Nieves, nieves, nieves’, razón por la que la cantante enfureció y les respondió a las conductoras. “Yo quiero dirigirme directamente a Andrea Legarreta, Andrea, yo a ti respeto, respeta a mi familia, respeta a mis hijos, yo no me meto con tus hijos; y a ti Galilea muchos menos, porque tú no los tienes, entonces mucho menos puedes hablar”, expresó Lupita durante una llamada.

Pero no fue todo, ya que la cantante continuó “Qué burlona es Andrea Legarreta, cómo cambió esa niña, tan bonita que era, es otra persona completamente, te pido por favor que no te vuelvas a meter con mis hijos porque te saco los ojos, Andrea, a ti y a todos los que te rodean, nada más te digo eso a ti, y a ti Galilea”, dijo ‘la leona dormida’ .

Lupita aclaró que le parecía muy bien que su hijo trabajara, pues así valoraría lo que ella le daba “Es una honra que mi hijo tenga esa trabajo, me parece muy bien que trabaje desde ahorita para que valoren lo que uno les da”, dijo D’Alessio, quien además calló a la periodista Shanik Berman.

Un día después de que la intérprete de Inocente pobre Amiga hiciera las fuertes declaraciones, tanto Andrea como Galilea aprovecharon el espacio de Hoy para defenderse .

“El día de ayer en el programa La Oreja hubo una llamada por parte de la señora Lupita D’Alessio, donde nos agrede tanto a Andrea como a mí, en el sentido de que...mira, sabes lo que yo creo y la verdad es de mucha tristeza decirlo así, a mí sí me da de verdad mucha tristeza, siento muy feo escuchar hablar a Lupita así, porque es una gran artista, alguien a quien queremos, admiramos mucho por lo que ella le ha dado al mundo musical, es una gran artista y de verdad a mí me da mucha tristeza que ella hable así últimamente, no de nostros, de todos”, comentó Galilea Montijo en su momento.

Andrea Legarreta dijo: “Nosotras dimos una información en la que Lupita, no sabemos si fue de castigo o no, pero el chiste es que su niño está trabajando, vendiendo helados...hay un chiste interno (en el programa), cada vez que hay helados o lo que sea, hay muchos vendedores que dicen: ‘nieves, nieves, nieves, nieves’, entonces, yo hice ese comentario nunca con el afán, de corazón lo digo, de ofender al hijo de Lupita”.

Andrea continuó diciendo que “Últimamente hemos visto a Lupita tristemente de una manera muy irritable, muy inconforme tal vez, la realidad es que está llevando las cosas a un extremo que no lo amerita, aquí nunca nos burlamos”.

