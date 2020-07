Reviven escena de novela donde Livia Brito le da cachetada a Fabiola Guajardo

En medio de la polémica que enfrenta la actriz Livia Brito tras darse a conocer que había golpeado a un paparazzi en Cancún, recientemente se viralizó un video de una fuerte escena en la que aparece la cubana y la actriz Fabiola Guajardo. Las imágenes rápidamente se hicieron virales debido a que el fotógrafo agredido, Ernesto Zepeda, confesó que Livia le había dado una fuerte cachetada durante el enfrentamiento en Cancún, por lo que las imágenes de la telenovela De que te quiero, te quiero hacen alusión a lo que Zepeda vivió.

En la escena de dicha telenovela de Televisa se ve a Natalia García (Livia Brito) discutir con Brigitte (Fabiola Guajardo) donde finalmente la primera le propicia una fuerte cachetada a la segunda. "Destruiste mi vida Brigitte y nunca te lo voy a perdonar" dice Brito en la escena.

Cabe señalar que durante una entrevista que ofreció el fotógrafo al programa Primera Mano señalo que la actriz cubana le dio un cachetadón el día del ataque "le solicité que borrara las fotos que estaba sacando en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada", dijo Livia.

La escena también esta asociada a lo que el fotoperiodista contó al programa De Primera Mano, pues indicó que días después del enfrentamiento se reunió con la cubana y sus abogados, y la actriz lloró frente a él mientras que una de sus abogadas le dijo que arruinando su carrera. "A lo que mi abogada le dijo, te equivocas, Ernesto no está arruinando nada".

El pasado 21 de julio, Livia Brito festejó su cumpleaños número 34 por lo que varios artistas aprovecharon que la actriz compartió un emotivo video por todo el cariño y apoyo que ha recibido en diferentes países del mundo. " #BebesDeLuz #aLIVIAnados simplemente hoy me dejaron sin palabras, gracias, #GRACIAS por todo el amor y el cariño que me dan día a día, sin ustedes esté camino sería aún más difícil. Gracias por sus mensajes de amor, sus videos, sus fotos y todo lo que hacen no solo hoy en mi #Cumpleaños sino SIEMPRE. Las mejores #Fans del Mundo Mundial. #LosAmo”, escribió la actriz junto al video.

Figuras como Maribel Guardia, y Mauricio Aspe felicitaron a la actriz por su cumpleaños número 34. "Te mereces todo ese amor Feliz cumpleaños princesa", escribió Guardia, mientras que Mauricio escribió "La mía muchas felicidades".

