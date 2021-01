Reviven el pasado violento de Juan de Dios Pantoja contra mujeres

Internet no olvida, y es que usuarios de redes sociales revivieron la violencia de género que sufrió la youtuber Kimberly Loaiza, así como Kenia Os y otras influencers por parte de Juan de Dios Pantoja.

Ya que hace días fue tendencia en redes sociales, sobre todo Twitter, el tema de la denuncia de Nath Campos hacia Rix, a quien acuso de que vivió hace un par de años abuso sexual, los usuarios recordaron otros influencers que se han aprovechado de mujeres en YouTube, entre ellos Juan de Dios Pantoja.

Aunque ahora todo es mil sobre hojuelas, JD Pantoja pasó malos momentos debido a su temperamento y tratar mal a Kimberly Loaiza, ya que por algún tiempo se dijo que él la maltrataba y no la dejaba ser libre, tachando al youtuber y cantante mazatleco como una persona controladora.

También, Kenia Os fue otra de las influencer que JD Pantoja acoso por un tiempo, ya que ella lo denuncio púbicamente, pero éste la amenazó con publicar unas fotos y videos de ella comprometedoras, cuando aún era menor de edad, lo que desató la ira de parte de los ‘Keninis’ hacía el esposo de Kimberly Loaiza.

“No olviden que Rix abusó de Nath, no olviden que Juan de Dios Pantoja amenazó con filtrar fotos íntimas de Kenia Os, no olviden que Yao Cabrera intentó drogar a CaELiKe, no olviden que Javier "Zorrito Youtubero" acosa, insulta y denigra a Kimberly Loaiza todos los días”, escribió un usuario en Twitter.

Del mismo modo, otra de la mujeres amenazadas por JD Pantoja, fue la youtuber de ‘Exponiendo Infieles’, Lizbeth Rodríguez, a quien responsabilizó de publicar sus videos íntimos, por lo que le advirtió que también sacaría cosas prohibidas sobre ella.

En este sentido, el influencer se defendió a través de su cuenta oficial de Twitter, sobre las acusaciones de algunos hatters que le recordaron todo su pasado en el que ha empleado la violencia de género hacia las mujeres youtubers.

No soy una blanca palomita, en algún momento por coraje dije pendejadas que no debía decir, pero no soy ningún violador ni acosador sexual, nadie me ha acusado de tal cosa, PORQUE NO LO SOY. — Juan De Dios Pantoja �� (@Juandedios_P) January 23, 2021

“No soy una blanca palomita, en algún momento por coraje dije pendejadas que no debía decir, pero no soy ningún violador ni acosador sexual, nadie me ha acusado de tal cosa, PORQUE NO LO SOY”, tuiteó Pantoja.

El caso de Nath Campos y Rix, movieron el panal de YouTube, ya que otros han alzado la voz, como fue el caso de la mochilera Ixpanea, quien denunció acoso sexual de parte de Yayo Gutiérrez, ya que expresó que él tiene videos íntimos de ella.

Se espera que pronto otras mujeres dedicadas a crear contenido alcen la voz y expongan los abusos que han sufrido, con la finalidad de cancelar a los youtubers que abusan o hacen comentarios incómodos sobre las mujeres en sus videos.