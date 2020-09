Revelan resultados de la autopsia de Xavier Ortiz

Fue el pasado siete de septiembre que el mundo del espectáculo se conmocionó con la muerte del actor , catante y modelo, Xavier Ortiz. A cinco días del lamentable deceso del ex Garibaldi la Fiscalía de Jalisco reveló los resultados de la autopsia.

La Fiscalía confirmó lo que mucho se había especulado y lo que Olga Ortiz Ramírez, hermana del actor había manifestado en sus redes sociales. El también presentador de televisión sufrió asfixia por ahorcamiento. Durante una conferencia de prensa el director general de investigaciones especializadas de la Fiscalía de Jalisco, Guillermo Flores Tovar señaló lo siguiente:

"Ya se cuenta con el resultado de la necropsia, ésta nos dice de manera contundente que es una asfixia mecánica por ahorcamiento, es decir, se corrobora con los hallazgos preliminares que se tuvieron el día del levantamiento del cuerpo".

El diputado y actor Sergio Mayer, fue quien confirmó el deceso de su amigo, sin embargo no dio detalles de cómo sucedió. “Con profunda tristeza y gran dolor informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del grupo Garibaldi y actor Xavier Ortiz. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos”, indicó en Twitter.

El actor también contó que el modelo llevaba varios años deprimido por su situación económica e incluso con la pandemia el actor recurrió a vender gel antibacterial, cubrebocas y otros artículos para obtener dinero. “Xavier ya llevaba varios años más que deprimido, preocupado por la situación económica. El 2020, que nos afectó muchísimo a todos, terminó por hacer implosión en su mente, porque ya llevaba varios años preocupado por el tema laboral y económico”, mencionó el diputado al programa Sale el Sol.

Mayer expresó que Xavier era una persona muy sentimental, pues lloraba todo el tiempo. “Siempre fue una persona muy emotiva, con los sentimientos a flor de piel. De hecho nos reímos de él porque lloraba por todo, era una persona con unos sentimientos impresionantes, muy emotivo ante todo, pero nunca pensamos que a ese nivel”.

Durante la entrevista, Mayer se mostró un poco molesto con la hermana de su amigo por dar a conocer la forma en la que murió Xavier.

“Lo que ella dijo (su hermana) me parece irrelevante, irresponsable, con una falta de empatía y de cariño hacia su hermano, y fuera de conciencia del daño que le puede hacer a su sobrino. Insensible, desafortunado, con falta de empatía, con falta de conciencia, a una usuaria de Twitter, cuando es un tema más íntimo y personal. Me parece hasta un poco cruel la forma en cómo habló. Me parece completamente desafortunado”, dijo.

Así fue cómo Olga dio a conocer la muerte de su hermano. "Se suicidó, estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa", dijo.

