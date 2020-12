Revelan quién acabó con el amor de Fernando Colunga y Thalía

Y aunque han pasado más de 25 años del romance que tuvieron Fernando Colunga y Thalía, recientemente comenzó a circulaar en diversos medios la supuesta raazón por la que la actriz y el actor terminaron su relación. Recordemos que Thalía y Fernando Colunga protagonizaron la historia de amor de María la del Barrio y mientras derrochaban amor en la pantalla grande también lo hicieron en la vida real, sin embargo, su historia terminó tiempo después, supuestamente por culpa de la madre de Thalía.

En aquel tiempo, 1995, los famosos estaban muy jóvenes y aunque Fernando Colunga era más reservado- aún lo sigue siendo- Thalía no dudó en gritar a los cuatro vientos que sostenía una relación con el galán de telenovelas, pues incluso durante una entrevista con la periodista Mayra Saucedo en 1996, que la actual esposa de Tommy Mottola dio algunos detalles de su relación con Colunga.

"Muy bien, muy bonita, estamos cerca, muy cerca”, dijo la actriz. Y aunque se veía muy enamorada, en ese momento la cantante confesó que no había planes de boda, pues ambos estaban muy enfocados en su carrera. "Ah, no, yo no me quiero casar, no, estamos muy bien así, él está trabajando mucho, y yo estoy trabajando mucho, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, pero yo no me quiero casar, ahorita, tenemos que dedicar el tiempo a lo que tenemos ahorita, más adelante, en algún momento cuando Dios lo mande vendrá ese momento”, dijo en aquel año.

Fue para 1998 cuando Fernando Colunga confesó que su relación con la protagonista de María la del Barrio había llegado a su fin y durante una entrevista con la periodista Cristina Saralegui reveló el motivo de la separación. " Bueno, como muchos veces en la vida, lo quiera uno o no, son ciclos, terminan, y bueno fue una relación se volvió tan pública o tanta gente la hizo tan pública que se desgasto, el amor hay mucha gente que lo entiende, que lo apoya y hay mucha gente que quiere romperlo, que no esta acostumbrando a verlo", dijo en su momento.

"Esta relación se degasta y lo que sucede es que te produce, a mi me produjo un descontrol, el saber, por ejemplo había mucha gente que decía que mi publicidad era a base de ella, yo decía bueno, finalmente después de estar luchando en mi carrera llegó a protagonizar una historia, que es el tope a donde se puede llegar de una novela no necesito una foto más en una revista y menos una foto a costilla de una dama", señaló.

Y aunque ambos actores dieron la cara y cada uno reveló los motivos de su separación mucho se ha especulado que la madre de Thalía, Yolanda Miranda Mangue, fue quien le prohibió continuar con el romance con el histrión, según indicó la misma periodista Cristina Saralegui, quien tuvo la fortuna de entrevistar a ambos actores cuando recién inciaban su carrera y su romance.

El rumor de que Yolanda Miranda tuvo que ver en la separación de los actores surgió cuando Cristina Saralegui le insinuó tiempo después a Fernando Colunga, que si la madre de Thalía hubiera sabido del éxito y fortuna que el tendría su romance con la cantante hubiera continuado.

Según insinuó la periodista la madre de Thalía no quería al actor porque en ese momento no tenía tanta fama, dinero y éxito, por lo que Yolanda supuestamente se habría entrometido en la relación de su hija. Pero no fue todo, ya que ante las acusaciones de la periodista, Thalía salió en defensa de su madre y aseguró que ella no tuvo nada que ver con su separación, pues Fernando Colung y ella terminaron por decisión personal.

Luego de la controversia que generaron las palabras de Cristina al dejarla al descubierto como una mujer interesada, Thalía se enfocó en dejar claro que era una mujer independiente y capaz de tomar sus propias decisiones.