Revelan que le provocó el derrame cerebral a Carmen Salinas; ya superó el periodo crítico

El pasado 10 de noviembre (miércoles) la actriz, productora y política mexicana, Carmen Salinas fue ingresada al hospital tras sufrir un derrame cerebral el cual fue provocado por el problema de hipertensión que la famosa padece, por lo que ahora su familia dio una buena noticia, la artista ya superó las 72 horas críticas, pese a que no ha habido ningún avance positivo.

Fue durante una entrevista para Radio Fórmula que Jorge Nieto, ahijado y amigo de Carmen Salinas reveló que el derrame cerebral se originó debido a que la famosa padece hipertensión. Desde que ingresó Carmen Salinas al hospital, no ha habido ningún avance respecto a su salud, pero tampoco retrocesos, todo se mantiene igual.

"No venimos a decirles nada nuevo, es el día a día, sabemos que puede ser un poco cansado, de pronto hasta desalentador, pero la noticia es la misma, la condición se mantiene, no ha habido ningún cambio significativo, ni positivo, ni negativo, sigue en coma natural en estado grave, es un día a la vez, vamos a ver cómo pasa la noche", afirmó Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas en entrevista.

A pesar de que ha presentado ligeros movimientos durante su estancia, Plascencia aseguró que estos son involuntarios, no conscientes. "(Los movimientos) son parte de un movimiento de la médula que pueden venir con el respirador, con algún reflejo, pero es completamente involuntario.

"La actividad cerebral sigue igual, no ha habido un cambio desde que mi abuelita ingresó, es una actividad cerebral baja", aseguró. En la mañana, la hija de la ex diputada, María Eugenia indicó que ya se había superado el periodo crítico que constaba de 72 horas, sin embargo, Carmen Plascencia en la noche comentó que no existe un tiempo en específico ya que todo puede cambiar de manera instantánea.

Actualmente, la también productora es alimentada por una sonda, mediante un líquido que contiene todos los nutrientes suficientes para mantenerla hidratada. Su cuarto cuenta con un rosario y algunas imágenes religiosas. "Se nos acercaron ayer muchas personas que le llevaron varias cosas y se agradece mucho, alivia mucho nuestros corazones como familiares por querer así a mi abuelita", dijo la nieta.

Previo a su ingreso al nosocomio, la actriz nunca habló sobre el tema de la muerte, aseguró Plascencia, ya que para ella era muy delicado tras la muerte de su hijo Pedro.

