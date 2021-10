Revelan que Michelle Renaud y Danilo Carrera esperan bebé

Luego de que hace unos meses los famosos, Michelle Renaud y Danilo Carrera, decidieran retomar su historia de amor, ahora circula el rumor de que los actores esperan su primer bebé como pareja. Mientras que para el ecuatoriano sería su primer hijo, la mexicana ya sería made por segunda ocasión ya que tiene a su hijo Marcelo.

Hace unos horas comenzó a viralizarse que Michelle Renaud y Danilo Carrera estarían esperando un hijo luego de que la página de Instagram de @chamonic3 diera a conocer el supuesto embarazo de la actriz de Televisa. "@michellerenaud y @danilocarrerah estarían esperando su primer bebé (juntos) después de que según terminaron por que uno de los dos no quería tener bebés en ese momento pues... al parecer si tendrán uno. Esperemos lo confirmen …#tiempoaltiempo", se lee en la página.

Pese a que ninguno de los actores ha confirmado ni desmentido dicho rumor, la noticia del embarazo de Michelle Renaud dividió opiniones en las redes sociales. Por un lado, la pareja recibió un sinfín de felicitaciones pero también hubo quienes expresaron su inconformidad.

"Omg me encanta esa pareja", "Que parejita hermosa", "Felicidades", "ojala que si me encantan como pareja", "Ellos hacen una hermosa pareja y cuando hay amor los obstáculos y cualquier situación se resuelve así que bien por los más bellos", "Me encanta esta pareja ojalá sea cierto", son algunas de los comentarios positivos que Danilo Carrera y Michelle Renaud recibió.

Mientras que por otro lado, muchos de los usuarios se le fueron encima a Renaud, supuestamente por obligar a Danilo Carrera a ser papá.

"@anilocarrerah no quería tener hijos aún y @michellerenaud si segun por eso terminaron pero bueno ya lo convenció", "Creo que él no quería…..pero las mujeres mandan…… pos estos!!!……cotorréen tóxicas no se lo tomen enserio ", "Jajaja lo convencieron al monito ", "Pero si el no quería ,seria muy feo que después la deje para decirle que no estaba preparado", "El dijo que el estaba muy joven pero bueno al final pues lo convenció no? Ojalá esto termine bien y no en divorcio o algo parecido", son algunos de las opiniones en contra de la actriz.

Cabe mencionar que los comentarios en contra de Michelle Renaud surgen después de que en el pasado, cuando la pareja anuncio su separación fue justamente porque la protagonista de Quererlo Todo expresó que la relación con su ex había llegado a su fin debido a que tenían distintos objetivos, entre ellos ella quería convertirse de nuevo en madre y Danilo no lo tenía contemplado aún.

"Yo quiero una familia y quiero hijos, él también pero no ahorita", explicó la actriz en su momento. Sin embargo, hace unos meses la pareja retomó su relación y ahora surge el rumor de que esperan bebé.

