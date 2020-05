Revelan que Carmen Muñoz pasa por un momento difícil en su vida

La reconocida conductora de Enámorandonos, Carmen Muñoz, se volvió tendencia luego de que surgiera el rumor de que sufre de violencia doméstica e infidelidad por parte de su actual pareja, el exactor de Televisa, Juan Ángel Esparza.

Esta información se derivó de un supuesto amigo de la conductora, el cual comentó que era infeliz al lado de Juan Ángel , quien supuestamente la maltrataba, y que le ha prohibido trabajar.

Aunque Juan Esparza no ha trabajado debido a que la Televisa ha parado todo el trabajo por la pandemia mundial por el coronavirus, el supuesto amigo de la conductora reveló que esto no es de ahorita, ya que el actor es un holgazán. “Pues es que en Televisa, empresa para la que Juan trabaja, pararon todo, aunque el que no trabaje no es de ahorita; él es un holgazán, un mantenido. Los que somos cercanos a Carmen, sabemos que ella sufre mucho a su lado", comentó y aseguró.

"Han tenido problemas desde siempre, pero los más fuertes iniciaron cuando Carmen entró a Enamorándonos y le llegó la fama. Ella ya se empezaba a hacer de su nombre y a Juan Ángel casi no lo llamaban, así que cuando a Carmen le llegó la oportunidad de Enamorándonos y comenzó a tener mucho éxito, eso no le gustó a él y empezó a reclamarle por todo", comentó y aseguró la fuente.

Según la fuente que dio a conocer la información, Carmen y su actual esposo empezaron con los problemas desde que eran novios, presentando situaciones en las que el actor la jaloneaba y golpeaba.

Aunque la conductora siempre mantiene una actitud firme ante la televisión y libre de escándalos, la fuente que dio a conocer esta situación asegura que vive un difícil momento en su vida.