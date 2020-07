Revelan motivo por el que Laura Bozzo y Alfredo Adame se pelearon en Laura sin Censura

Desde hace unas semanas se dio a conocer que Alfredo Adame y Laura Bozzo habían tenido un enfrentamiento durante la grabación del programa Laura Sin Censura, hasta el día de hoy salió a relucir por qué se pelearon los polémicos personajes. Resulta que todo comenzó cuando la peruana le dijo a Adame porque la atacaba tanto, por lo que el ex conductor del programa Hoy le respondió que recordara la vez que él había incursionado en la política y ella lo había criticado. "Las palabras son como las balas, una vez que salen del cañón no tienen regreso”, dijo Adame.

A lo que la conductora de Laura sin Censura no se quedó callada y le contestó a su manera diciendo que los artistas no deben incursionar en la política, pues para su punto de vista, deberían ser personas especializadas. “Yo soy una Doctora y no soy ignorante y si yo opino que un artista no debe meterse en política y que me dan asco que se beneficien del pueblo… el político debe ser una persona preparada”, reiteró Laura Bozzo, razón que hizo enfurecer a Alfredo.

En un video que se posteó en el canal de YouTube de Unicable se puede ver que es la peruana en su programa "Laura Sin Censura" la que comienza la batalla, al confrontar al actor sobre porqué la ha atacado. "¿Qué te hice yo? ¿Cuál es el problema?", le preguntó Bozzo a Alfredo.

La peruana argumentó que estaba molesta por todo lo que había dicho, pero el actor no caía en las provocaciones. "Yo soy una doctora, no soy ignorante", agregó Laura, incluso le recordó su separación de su ex mujer, Mary Paz Banquells. “Tú has atacado a todas las mujeres, eres misógino y atacas a todas las mujeres y a hasta a tu ex mujer la has atacado, no me digas que no”, indicó Laura Bozzo.

Ante esto, Adame no pudo más y terminó cayendo en la provocación, contestándole a la sudamericana. "Te doy un millón de dólares si tú me paras aquí una mujer a la que le haya pegado, ofendido, denostado. Yo voy a pedir que te corran del país o que te vayas unos años a Santa Martha Acatitla. Que te corran del Distrito Federal”, arremetió Adame. “Me das pena”, respondió Laura Bozzo.

