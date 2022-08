Revelan mensaje que Piqué le habría enviado a Shakira tras su separación

Luego de su separación ocurrida hace un par de meses tras la supuesta infidelidad del futbolista español Gerard Piqué a Shakira, con quien duró 12 años de relación, se filtró lo que decía el mensaje que éste le habría enviado a la famosa cantante, ex pareja y madre de sus dos hijos Milan y Sasha.

No obstante, todo parece indicar que la colombiana se saldría con la suya llevándose a sus hijos a vivir a Miami, Florida, ciudad en la que ha salido a la luz que ya hasta inscritos los tiene en el colegio. Situación por la que Piqué no le ha quedado de otra más que aceptar.

Pero al mismo tiempo, la vida y los fanáticos de Shakira ya le han cobrado factura a Piqué, central del FC Barcelona, que hasta en partidos de fútbol, la afición lo ha abucheado haciéndole ver que Shakira no está sola y que sus seguidores siempre estarán para defenderla.

Lee también: Aficionados cobran cara la factura a Piqué por haber dejado a Shakira

Lo que ha ayudado para que el futbolista, quien cambió a la madre de sus hijos por una mujer veinte años menor que que ella, recapacite un poco y muestre su dolor por el error que el público mundial le demanda. Y ante ello, las cosas irían tomando su rumbo, y como padres de los dos menores, se empezarían a entender y llevar mejor.

Sin embargo, la relación no ha terminado del todo, pues ha trascendido hace unas semanas que la intérprete colombiana está dispuesta a pagarle cinco viajes en avión VIP al padre de sus hijos para que los vea constantemente en Miami.

Lee también: La Fiscalía Española pide más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude

Y ante todo este circo mediático que se ha generado con su separación, Gerard Piqué le habría enviado un mensaje de WhatsApp a Shakira, cuyo texto se lee: "Te deseo lo mejor. Lo importante es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos".

Lo que indica que al Central del Barça, ya le habría caído el veinte sobre todo lo que generó su infidelidad, que conlleva el miedo a no volver a ver a sus hijos, pero no es así, pues además de comprometerse a pagar un adeudo el futbolista, le estaría dando la oportunidad de ver a sus hijos cinco veces al año con boletos pagados de avión.

Incluso, en una reciente entrevista con TV3, un medio español, Piqué se refirió a la situación que están atravesando los cuatro integrantes de la familia separada y dijo: "Tienen un papá número uno y una mamá número uno. Debe ser difícil para ellos".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!