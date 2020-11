Revelan la razón por la que Eleazar Gómez agredió a su novia: VIDEO

A unos minutos de que comience la audiencia con el Juez de Control, nuevos rumores circulan tras la detención de Eleazar Gómez. Recordemos que el actor de la telenovela La mexicana y el güero fue arrestado presuntamente por golpear y tratar de estrangular a su novia, la modelo y cantante, Stephanie Valenzuela.

Tras la detención de Eleazar Gómez salieron a relucir las primeras imágenes del arresto del actor y el motivo por el que presuntamente él habría golpeado a su novia. Aunque se desconoce excatamente quién grabó el momento en el que el actor es detenido por la polícia, el video ya circula por todas las redes sociales.

En la grabación aparece el ex novio de Danna Paola, vestido completamente de negro y junto a él unos agentes de la Polícia. El actor pide que no lo graben, sin embargo, su petición es negada.Tras este video también circuló la versión de que Gómez habría golpeado a la modelo porque está se negó a casarse con él.

La modelo habría rechazado la propuesta de matrimonio del actor, situación que ocasionó una acalorada discusión entre la pareja y él reaccionó de manera violenta. Eleazar se encuentra Reclusorio Sur, en Xochimilco, lugar donde se llevará acabo su audiencia en punto de las 12:30 de hoy (viernes).

�� Eleazar Gómez habría intentado estrangular a su novia por que presuntamente la modelo no acepto casarse con él.



�� Eleazar Gómez habría intentado estrangular a su novia por que presuntamente la modelo no acepto casarse con él.

EX NOVIA DE ELEAZAR ROMPE EL SILENCIO

En medio del problema que el actor de Lola, érase una vez, su exnovia Vannesa López rompió el silencio sobre la relación que vivió con el actor y la cual no terminó bien, ya que asegura que vivió violencia durante su noviazgo. La modelo recalcó que en ese momento nadie le creyó lo que decía, al contrario la señalaban de querer obtener fama a costillas del actor.

“No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él y bueno también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él (…) Sí fue una relación con mucha violencia física y agresión verbal”, dijo en su momento para el programa Hoy.

Hoy señaló: "Hola a todos, quise hacer este video porque me están llegando muchos mensajes y me han querido entrevistar pero yo creo que es mejor que lo que tenga que decir lo digo por aquí ya que no es tanto. Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar, hace tres años, y hubo quienes no me creyeron y hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención, lo cual a mi me pareció bastante rídiculo porque es un tem muy delicado con el cual yo nunca jugaría”, externó la modelo.

Sin embargo, no fue todo, ya que Vannesa aseguró que lo que estaba pasando con Eleazar y Stephanie no le daba nada de gusto, pues era algo muy fuerte, muy delicado, y al mismo tiempo agradecía a Dios porque su caso no fue tan extremo, pues puso punto final antes de que la situación se saliera de control.

"Yo le agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo por hablar con medios y me solidarizo mucho con Tefi porque sé que no la está pasando nada bien. Invitó a los espectadores a tomar como lección su caso y el de la actual novia del mexicano sobre las agresiones dentro de la pareja. Una agresión por más mínima que parezca no debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como la que estamos viendo ahora", dijo.

