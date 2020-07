El segundo miércoles de Julio el mundo del performance y el espectáculo se teñían de gris ante la repentina deaparición de Naya Rivera, quien formara parte de la serie musical Glee en la que ella participaba como Santana Lopez.

Después de buscar por dos días su cuerpo en el lago Piru de California cuando iba a compañada por su hijo Josey de cuatro años, y de que posterior a esa fecha, las autoridades dieran por muerta a la actriz estadounidense-puertorriqueña, la cantante Demi Lovato y otros compeñeros de la serie han compartido mensajes de despedida dedicados a la intérprete en sus redes sociales.

Revelador mensaje de Demi Lovato con el que se despide de 'su novia' Naya Rivera. Foto Instagram

Y sin lugar a dudas, el mensaje de Demi Lovato, quien también formó parte del musical de Ryan Murphy con una participación especial, ha sido uno de los más reveladores que giran en torno a lo que fue la vida de Naya Rivera.

En el musical, los personajes de Naya y Demi tuvieron un romance, lo que generó una notable apertura en el tema de la comunidad LGBTTI+, por lo que Lovato externó el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Instagram cion profundo cariño.

"RIP Naya Rivera. Siempre apreciaré la oportunidad de interpretar a tu novia en Glee. El personaje que interpretaste fue innovador para millones de chicas que estaban dentro del clóset (como yo en ese momento) y para las chicas que ya eran open mind.Tu ambición y logros fueron inspiradores para las mujeres latinas de todo el mundo. Mi corazón está con tus seres queridos en estos momentos".

Y acompañando la instantánea que encabeza un carrete de fotografías, se puede ver una serie de imágenes que Demi compartió como una especie de homenaje a su compañera y amiga, de la época en la que juntas hicieron Glee.

Otra de sus manera de manifestar su cariño hacia la desaparecida Naya Rivera, la cantante compartió en su cuenta, un vídeo de la la canción Here Comes The Sun (The Beatles).

Después de practicarle la autopsia a Rivera, las autoridades no encontraron ningún tipo de heridas o rasgos de estupefacientes, por lo que declararon que la muerte de la actriz fue por ahogamiento.

