Revela Julián Gil que estuvo en peligro y fue a dar hasta el hospital

El actor y empresario argentino, Julián Gil se sumó a laa lista de famosos que se han contagiado de coronavirus. Fue a través de su cuenta de Instagram que el galán de Televisa reveló que han sido unos días muy complicados, pese a que tomó todas las precauciones para evitar enfermarse, pues ha presentado fuertes síntomas que lo llevaron hasta el hospital.

“Me he cuidado muchísimo, he seguido los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno, me tocó el covid, no sé cuándo, cómo, ni dónde me pasó, me contagié", dijo Julian Gil en su video publicado en Instagram. Y aunque actualmente el actor argentino se encuentra en las grabaciones de la telenovela, Qué le pasa a mi familia, producida por Juan Osorio, descartó que se haya contagiado ahí.

"Justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa, entonces descartado que fue la producción del señor Juan Osorio, entonces no sé”, relató el ex de Marjorie de Sousa.

Jualián Gil confesó que decidió hacer este video debido a que ya se sentía mejor, pues días antes se la había pasado muy mal. “Hoy es mi quinto día, ya me siento bien, por eso decidí ya anunciarlo, me siento bien, pero pasé los primeros días muy mal, con mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco un poquito de los pulmones y la verdad es que me vi muy mal, pero bueno ya estoy bien y sigo aislado en casa”, relató.

Segundo después, el antagónista de la telenovela Por amar sin ley aprovechó el espacio para agradecer a su productor, Juan Osorio, el haberlo brindado su apoyo en estos momentos, pues al no poder ingresar a un hospital en la Ciudad de México, fue él quien puso a su disposición su equipo médico.

“Quiero agradecer al señor Juan Osorio y a la empresa, porque el día que me puse muy mal trate de ir al hospital aquí en México, e inclusive tuve que pedir ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México porque hubo un problema de que no había camas, tuve que regresar a mi casa, gracias a Dios me comuniqué con el señor Juan Osorio que ya había pasado por esa misma situación y puso a mi disposición a todo su equipo médico”, señaló.

Para finalizar el video, Julián Gil llamó a sus seguidores a seguir cuidandose del virus, además de agradecerle todas las muestras de cariño.

“Ánimo Juli, ya yo pasé por ahí y sé como te debes sentir, mucha hidratación y reposo, cuídate mucho”, “ Que te recuperes pronto”, “ Pronta recuperación”, “Venga Juli! Ya estás del otro lado, ahorita es de suerte, aunque te cuides te toca”, son algunos de los comentarios alentadores para el actor.