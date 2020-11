Revela Fernando Colunga por qué luce tan joven a sus 53 años

Actualmente Fernando Colunga sigue siendo uno de los galanes más cotizados de Televisa. Sus participaciones en telenovelas como María la del Barrio, Soy tu Dueña, La Usurpadora, Amor Real, entre otras, lo colocaron en el favorito de millones de personas, especialmente de las mujeres.

Durante muchos años, Fernando Colunga, también fue uno de los hombres más envidiados del medio del espectáculo, pues tuvo la oportunidad de trabajar con las actrices más bellas y populares de los años 90 como; Adela Noriega, Gabriela Spanic, Thalía, entre otras. La última aparición en la televisión fue en el 2016 tras grabar la telenovela mexicana, Pasión y poder, producida por José Alberto Castro.

Y aunque el actor ha sido muy hermético en su vida privada siempre se la ha visto envuelto en diversas polémicas, ya sea porque se le relaciona sentimentalmente con alguna actriz o porque sus preferencias, lo que si es que siempre está acaparando reflectores, tal y como lo hizo recientemente, pues pese a que ya tiene 53 años se sigue conservando muy bien y luce muy joven ¡ es como el vino!

Fue durante una entrevista para el programa “Noche Luz”, que el famoso actor reveló algunos de sus secretos para seguir siendo ¡eternamente joven!.

"La verdad es que siempre dicen: ‘¡se arregló la cara…!’; y no, pasa que toda mi vida he comido sano porque tengo el compromiso con mi gente de verme bien, mi genética me ha ayudado, me han ayudado mis buenos hábitos porque tengo un compromiso de trabajo porque tengo que dar la cara. Eso es lo que he hecho con mi cara.”, dijo.

El protagonista de María la del Barrio también explicó que comer sano, no deverlarse, no consumir alcohol y hacer ejercicio ha sido fundamental para verse bien. Pese a que no abordó mucho el tema sobre las mujeres que han sido parte de su vida, el actor aseguró que no habla de las mujeres que se ha relacionado no por tener que mantener un misterio sino por cuestiones de caballerosidad y "la magia que se vive entre dos personas".

"No me hace ni más ni menos actor, yo he tenido grandes problemas justo por gente que se me ha acercado y me ha dicho, sino me cuentas de tu relación de aquí en adelante te voy a sabotear todo, el trabajo que tu haces y lo único que han conseguido con eso conmigo, y que lo consiguieron al principio fue que dijera, en mi vida me voy a basar en mi vida privada para que mi vida artística funcione", dijo.

El actor aceptó que si tiene pareja después de que la presentadora le indicara que el año pasado había causado una revolución después de que le confesara a una colega que sí tenía pareja a lo que Colunga respondió. "Por su puesto, pero como yo les digo yo no puedo ir hablando de cada mujer que he compartido mi vida, eso es ilógico, en mi mundo no existe", dijo.

Para finalizar la entrevista el actor reveló que no le teme al matrimonio, sino que cree que es un compromiso muy grande."No fíjate que no le temo, es un compromiso grande, yo vengo de una familia donde tengo ese ejemplo", indicó.

