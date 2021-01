Revela Danna Paola que sufrió violencia de género

Conmovida por la respuesta que el público ha tenido con su nuevo álbum ‘K.O’, Danna Paola agradeció el apoyo de sus fans, y también reveló que ha sufrido de violencia de género.

Aunque tuvo un trago amargo por la filtración de su nuevo material discográfico, Danna Paola no puede creer el éxito que ha tenido ‘K.O’, a las pocas horas de estar en las principales plataformas digitales.

“Realmente tenía que pasar de esta manera, ya somos número 1 en las plataformas y eso para mí es el regalo más grande’, dijo la intérprete de ‘Mala Fama’ en entrevista a ‘Sale el Sol’.

Danna Paola reveló que son dos años de proceso de trabajo en su nueva producción musical ‘K.O.’, el cual habla sobre las experiencias de la artista en sus relaciones amorosas en donde sufrió de mal de amores.

“Está contada en historias de cómo fueron sucediendo las cosas emocionalmente, entonces está contada en ese mood y cada una de las canciones están escritas en cada situación y experiencia que viví”, explicó la cantante.

En la entrevista, a Danna Paola se le preguntó sobre el impacto que ha tenido uno de sus sencillos ‘Calla Tú’, el cual ha sido tomado como un interpretación de la violencia que viven las mujeres.

Danna Paola confesó que es un tema ella necesitaba escribir, y aunque específicamente no haya vivido violencia con alguna pareja, manifestó que todas las mujeres incluso ella, han sufrido de violencia de género inconscientemente, sobre todo en su caso, en la industria musical.

“Yo he vivido muchísimo machismo, me han intentado callar muchas veces, y lo he dicho, y ha sido nota en todos lados que calladita no me ve más bonita… Soy una persona muy directa, muy transparente”, indicó.

En los últimos 3 años, dijo, ha aprendido mucho sobre feminismo, y ha sido una catarsis interna el poder escribir sus canciones, sobre todo una en la que sus fans se sientan identificadas y apoyadas, como ‘Calla Tú’.

Para Danna Paola, su disco‘K.O’ significa el haber recibido el último golpe para darse cuenta de que tenía que dejar de sufrir en el amor y salir victoriosa de la situación y celebrar el amor.