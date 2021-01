Revela Danna Paola que con ‘K.O’ espantó a sus demonios

La cantante Danna Paola expresó lo emocionada que está por el gran éxito de su álbum musical ‘K.O’, y comentó que el proceso de producción de su disco le sirvió como una especie de terapia con el que espantó a sus demonios.

En su cuenta de Instagram, donde Danna Paola está a punto de alcanzar los 30 millones de seguidores, expresó su agradecimiento por el apoyo que sus admiradores han tenido para su carrera musical, sobre todo este inicio de año con el debut de su nuevo disco.

“Tengo muchas palabras y emociones dentro que expresar y principalmente aunque ya lo he dicho bastante es... GRACIAS, este álbum significa mucho para mi, 2 años de proceso y todo el trabajo de todo el equipo detrás es también lo que ha hecho posible todo esto”, dijo la actriz y cantante.

Lee también: ¿Quién es el galán que le rompió el corazón a Danna Paola?

Además, agradeció al equipo con el que trabajó, el cual destacó todo su esfuerzo, la amistad, pasión y dedicación, y sobre todo por creer en la artista, y el empuje para seguir creciendo.

Igualmente, dedicó unas palabras para su disquera Universal Music México, quienes han cumplido su sueño y han creído en su talento, además de confiar en su nuevo álbum musical.

“Es un sueño hecho realidad, gracias por creer tanto en mí y en especial en este álbum y en cada proceso como artista, por todo el esfuerzo, apoyo y el cariño, gracias”, dijo Danna Paola.

Lee también: Danna Paola estrena ‘Calla Tú’, video en el que levanta pasiones

En su publicación de Instagram, la cual tuvo casi 1 millón de likes, y más de 2 mil comentarios, reiteró el agradecimiento a su familia, amigos, amores perdidos y seres humanos que le ayudaron a salir con todo por lo que había pasado, y que lloraron junto a ella para sacar todo, e incluso dijo que era el momento perfecto para volver a abrir las alas y volver a creer en el amor.

“Este álbum musicalmente es el más especial para mí, y me acompañan maravilloso co autores y productores que admiró profundamente y me ayudaron a trasmitir mis emociones, y fueron mis terapeutas musicales, GRACIAS INFINITAS por crear magia conmigo”, dijo Danna Paola.

Como mención especial, agradeció a Sebastián Yatra, Aitana, Luíza Sonza y Mika, a quienes describió como grandes artistas y seres humanos que admira, y que formaron parte importante de su formación en los últimos meses.

Por último a las personas que la acompañaron en el proceso visual, y crean ‘K.O’, y reiteró el respaldo de los fans, a todos y cada uno que le han dado la fuerza para seguir creyendo en ella misma y en su álbum, que está dedicado a todos ellos.