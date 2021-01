Revela Danna Paola cómo salió con éxito de relación tóxica

Durante la promoción de su nuevo disco ‘K.O’, Danna Paola ha revelado que está inspirado en la experiencia de cómo le rompieron el corazón, pero también sus canciones sirvieron de catarsis para hablar de sus relaciones tóxicas y cómo salió de ellas con éxito.

En entrevista con la revista ‘Vogue México’, Danna Paola comentó las verdaderas razones por las que salió de una relación tóxica, al darse cuenta de que no merecía un amor a medias, así como haber sufrido de violencia de género y machismo.

“Fueron varios eh. He venido arrastrándolo mucho tiempo. El primero, fue darme cuenta que no merecía un amor a medias, ni un inicio de machismo, de hacerme sentir que no valía nada en una relación. Era un amor con muchísima violencia psicológica. Dije: ‘Aquí no es, a tomar por culo’, señaló la cantante y actriz.

Lee también: Cinco escándalos en los que Danna Paola ha estado envuelta

En segundo lugar, mencionó que tuvo que irse a vivir a otro país y a otro continente, por lo que en automático se dio cuenta que necesitaba primero poder vivir consigo misma y permitirse estar más.

“Y el tercero fue regresando justo de Madrid, enero del 2020, este fue mi knock out. La vida me dijo: ‘No más’. Esta persona me preguntó qué quería, en su momento, estaba envuelta en toxicidad. Pero luego supe que quería era estar sola, que si no me amaba primero no podía amar a nadie más”, dijo.

Para Danna Paola, la fragilidad no es sinónimo de debilidad, confesó a ‘Vogue’, pues ser frágil o vulnerable no te hace una persona fuerte, sino una persona real, honesta, que habla de sus sentimientos, de lo que le gusta y lo que no. Por lo que resaltó la importancia de decir no, ya que es una de las cosas más complicadas que uno aprende como ser humano.

Lee también: Danna Paola revela lo que sintió ante la detención de Eleazar

En ‘Bajo Cero’, dijo, es una canción que justamente habla de la careta que usan las mujeres para salir adelante, ya que Danna Paola comentó que paras su público siempre tiene que estar

“Al momento de ser auténtico todos te señalan, pero cuando agachas la cabeza, ahí sí pobrecita. No, pobrecita nada, yo también sufro. I'm a fucking human same as you, you know?”, agregó.

Danna Paola mencionó que la culpa que cargan las mujeres por las relaciones de maltrato es un terror psicológico que se genera y que la manera de mejorar es rodeándose de las personas correctas, por el contrario, la única manera de liberarte de personas tóxicas es dejar de seguir con personas que te siguen arrastrando al hoyo.

Por último, comentó que ha sido más honesta consigo mismo a pesar de que eso es difícil en la industria en la que se encuentra, bebido a que existe mayor presión y ansiedad. Sin embargo, lo que le ha servido a la cantante es vivir el día, y agradecer lo maravilloso que es la vida y sentirse plena.

“Analizo lo que aprendí, lo que no me gustó, y creo - con todo esto de la pandemia- que no tenemos la vida comprada ni hoy ni nunca. Ahora revalorizo y doy mucho más valor a las cosas de calidad y no de cantidad. De rodearme de gente que me sume y no que me reste”, dijo.