Revela Angelique Boyer cómo se lleva el hijo de Sebastián Rulli y su ex Cecilia Galliano

Actualmente Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, su relación inició desde hace seis años mientras grababan la novela Lo Que La Vida Me Robó donde ambos eran los protagonistas.

Mucho se especuló que la ficción había superado la realidad cuando el argentino y la francesa grabaron juntos el melodrama Teresa, sin embargo, fue hasta el 2014 que se confirmó su romance. Cuando Angelique Boyer y Sebastián Rulli inciaron su romance, el actor argentino tenía varios años de haber culminado su matrimonio con la modelo y actriz, Cecilia Galliano, madre de su único hijo. En ese entonces el menor de nombre Santiago tenía seis años, actualmente tiene 10.

Y aunque ha habido algunas diferencias entre Cecilia Galliano y Sebastián Rulli, los actores han sobrellevado la situación por el bienestar de Santi, quien divide su tiempo para su madre y padre. Durante una recién entrevista a Javier Poza en Radio Fórmula fue que la protagonista de Imperio de Mentiras reveló cómo se lleva con el hijo de su pareja.

Y aunque muy pocas veces Sebastián compart imágenes con su hijo por cuestión de seguridad. Cuando Santi esta con él suele convivir con Angelique Boyer, por lo que la actriz habló durante la entrevista cómo pasa los momentos con el hijo de su pareja. "'Sebas' tiene un hijo. Esa mecánica en nuestra relación existe, porque hacemos cosas para 'Santi. Es tan divertido y agradable conocer a un niño que es tan dulce conmigo.Él es eso", dijo la actriz.

Pese a que la actriz habló de laa bonita relación que tiene con el hijo de su actual pareja, Cecilia Galliano ha evitado en repetidas ocasiones hablar de la convivencia que tiene Santi con la novia de su ex. Fue durante una entrevista para Hoy, donde la actriz aseguró que no le importa la relación de Rulli con Angelique Boyer mientras su hijo esté feliz.

"No tengo nada qué hablar ni nada qué ver con ella, el papá de mi hijo es Sebastián […] No es que me moleste, es que no lo tomo en cuenta porque el fijo es el papá de mi hijo, el resto va y viene, me vale", señaló la argentina.

No es la primera vez que la modelo abre su corazón, pues durante otra entrevista con el periodista Mara Castañeda que Cecilia contó qué es lo que nunca le iba a perdonar a Sebas tras divorciarse de ella, además de asegurar que la casa donde Boyer y Rulli pasaron la cuarentena ella la conocía muy bien, pues ella fue parte del proyecto.

Sebastián tomó el papel de papá de Valentina por varios años hasta que se divorcio de la modelo, pues el actor ya no buscó a la niña y eso le dolió muchísimo.

"Ni se ven. Lo ve cuando viene a buscar a su hermano. Ahí sí vino un corte que creo que son temas que me cuesta entender y perdonar porque cuando yo me separo de Sebastián me dolió más la separación por Valentina que por Santiago. Vale tenía 10 años y su papá había sido Sebastián y de pronto a Vale se lo sacaron y nunca más la vio, ni explicó ni habló. Vale llevó esa parte emocional muchos años, que nadie se enteró más que ella y yo. A veces está bueno por un abrazo que no te cuesta nada. O un 'te voy a buscar un fin con tu hermano' o 'tomamos un helado'. Ojo... no es el padre, pero era un padre de corazón", contó entre lágrimas la argentina.

Durante la entrevista a Radio Fórmula, Angelique Boyer señaló que ni ella ni Sebastián tienen ganas de casarse. "No creemos en el matrimonio", aclaró, "creemos en la idea de luchar todos los días por estar juntos".

"Un papelito no va a hacer que lo quiera más. Tal vez pasa al revés, es lo que más bien hemos visto. Creo que vamos un poquito en contra de estos estándares de la sociedad que nos han pautado que así debe ser", dijo.

