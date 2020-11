Revela Andrés García por qué dejó fuera de su testamento a Andrea

Andrés García quien fue uno de los actores más codiciados de Televisa y del cine mexicano, sigue dando de qué hablar luego de revelar que ya tenía preparado su testamento y que su máximo heredero era el empresario Roberto Palazuelos, a quien consideraba su hijo, pues siempre lo ha apoyado y ha estado con él en los momentos más difíciles de su vida e incluso le llegó a prestar dinero cuando lo necesitaba.

La decisión del actor no pareció ser del agrado de muchos, especialmente de sus hijos biológicos, quienes asguró que tienen una participación en su testamento ha excepción de la actriz Andrea García. El ídolo de multitudes, sobre todo del público femenino, al ser considerado uno de los hombres más guapos del espectáculo, señaló que desde hace 10 años no tiene contacto con su hija, motivo que lo orilló a dejarla fuera de su testamento.

Durante unaa exclusiva para el programa de espectáculos, Andrés García señaló que el distanciamiento de Andrea, no sólo con él, sino con su madre y hermanos, fue debido a que está relacionada con personas muy extrañas que practican brujería.

“Yo a Andrea no sé donde está, Andrea desde hace muchos años ya decidió ‘cambiar de familia’. Andrea no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía que es mi hermana, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie. Ella agarró una familia de gentes muy extrañas con las que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras", dijo el actor durante la entrevista para Ventaneando.

"Pero tiene como 20 o 30 años años con ellos y elladice que esa es su familia, osea, que los demás valemos ma... y cuando yo la veía por algún lado, ella decía su familia, sus gentes, unas señoras cubanas muy extrañas con religiones de Vudú y no se que cosas de esas", dijo.

El dominicano nacionalizado mexicano señaló que fue la misma madre de Andrea, María Fernanda, quien le explicó que su hija tenía unas amistades muy extrañas, mujeres muy raras que hacían brujería y que quién sabe que", señaló. García también indicó que cuando dio con el paredero de su hija, le pidió que le dijera donde vivía.

"Y cuando llegué me encontré con una cantidad de altares , con velas, con figuras de la muerte, con una serie de cosas y le dije y esto qué es", a lo que ella le respondió: " que son mis hermanas, son mis hermanas del otro mundo y ahora esta es mi familia ahora", dijo.

El actor señaló que aunque trató de hacer recapacitar a su hija fue en vano, ya que cada vez que él le decía algo, ella se alejaba más de él. Actualmente el actor se encuentra viviendo en el puerto de Acapulco, Guerrero, México; en las instalaciones de lo que antes fue un estudio de grabación construido por él mismo, en el que grabó decenas de películas de un total de 71 en su amplio repertorio.

Este 2020 el dominicano también sorprendió al asegurar que ya está listo para morir. Durante una entrevista a la revista Tv y Novelas, el actor reveló algunos detalles sobre sus malestares físicos por las enfermedades que padece e incluso sorpendió al señalar que ya se encuentra en la recta final de su vida.

"Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivir, porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado", dijo a Tv y Novelas. En la misma entrevista, el protagonista de telenovelas como ; El cuerpo del Deseo, Mujeres Engañadas y el Privilegio de Amar, contó que sufre de unos dolores terribles, sin embargo, prefiere no quejarse y sobrellevarlos como puede.

