Revela Ana María Alvarado, conductora de 'Sale el Sol' que tiene tumor cerebral

La periodista de espectáculos Ana María Alvarado habla abiertamente en su canal de YouTube, sobre un tumor cerebral que le acaban de detectar, luego de que se empezara a especular el motivo por el que faltó al programa de Maxine Woodside, lo que según eran celos profesionales.

Después de estar platicando con el público sobre las últimas noticias que circulan en redes sociaels y medios de comunicación Ana María contó que para ella fue una sorpresa muy desagradable saber que tiene un tumor, aunque afortunadamente, éste es benigno.

La periodista contó que el diagnóstico ocurrió por una visita que hizo al doctor debido a constantes jalones de piel que había estado sintiendo en su cara y pensó que era una especie de parálisis facial. Sin embargo, se trataba de dicho tumor.

"Pensé que sí me iba a tener que ausentar un tiempo porque me dijeron que tengo un tumor", dijo Ana María.

Según Alvarado, el doctor le dijo que no era recomendable operarlo por el momento ya que aparte de ser benigno, no tenía un tamaño tan grande.

"Por ahora el tumor no me está dando problemas, pero está ahí; y entonces, me dijeron que no es conveniente operarlo, en caso de que crezca entonces sí me lo tendrían que operar, pero aquí está [tocándose la cabeza del lado derecho] y es un tumor", reveló la periodista.