Resulta CASADA Nicole Poturalski, la nueva novia de Brad Pitt, ¡oh decepción!

Hace a penas unos días, Brad Pitt, confirmaba su nuevo romance con Nicole Poturalski, una modelo alemana de 27 años, al haber sido captados luego de un viaje desde Berlín y Los Ángeles, respectivamente, a París, para tomar unas vacaciones en la provincia de Château Miraval, en donde se presume que la estrella de Hollywood tiene una mansión en la que precisamente se casó con Angelina Jolie en el 2014.

Y aunque todo parecía ser perfecto, en las últimas horas se ha dado a conocer que Nicole, está casada, además de ser madre de un pequeño de nombre Emil.Y aunque el asunto de su maternidad ya había sido anunciado, no así el matrimonio de la sensual modelo alemana. Aunque se dice que Poturalski lleva un matrimonio un tanto moderno, al grado de ser muy "open mind" (mente abierta) tanto ella como su esposo, por lo que se supone que no hay ningún problema para que Nicole pueda verse con Pitt.

"Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica", como dijera el cantante guatemalteco Ricardo Arjona en su canción "El Taxista", pero vaya que las coincidencias existen.

De acuerdo a conocido medio británico, el restaurante Borchardt de Berlín fue el sitio donde Brad conoció a Nicole; el actor sabía de la existencia del lugar ya que en 2009, fue escenario de la cinta de Quentin Tarantino "Malditos Bastardos" de la que el actor forma parte. Pero la sorpresa sería que con quien Brad empezó una amistad, es decir, el dueño del lugar, Roland Mary sería el mismo marido de Nicole Poturalski.

"Brad Pitt conoció a la modelo alemana en agosto del año pasado en Borchardt, que es el restaurante de su esposo Roland. Pitt ha estado viniendo a Borchardt durante años, y sabía que Roland y Nicole estarían en el restaurante cuando vino a promocionar su película. Conoció a la esposa de Roland y ella le pasó su número", contó una confiable fuente, de la modelo alemana a al medio británico.

¿A qué se debe que Roland Mary permita una relación entre Brad y Nicole?

A la sencilla razón de que Roland es un hombre de 68 años, por lo que la actriz, teniendo 27, puede darse esas oportunidades que toda mujer interesada en celebridades como Brad Pitt quisiera tener. Además de que se ha revelado que aunque la modelo y el propietario del restaurante sigan siendo marido y mujer, Roland tiene unas ideas muy liberales sobre el matrimonio.

La pregunta es: ¿Querrá Brad Pitt seguir manteniendo su noviazgo abiertamente o de forma oculta con Nicole Poturalski? o en cambio, ¿Seguirá permitiendo Roland Mary el noviazgo de su mujer con el actor?

Eso no se puede saber, lo que sí es un hecho es que el actor ha cometido un error al poner los ojos donde no debía, y por otro lado, en un principio, tanto Roland como la propia Nicole, le ocultaron su matrimonio, de lo contrario, podría ser que no hubiera puesto sus ojos en la modelo.

