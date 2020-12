Responde Paola Rojas al video filtrado de Gabriel Soto

La periodista Paola Rojas, reaccionó a video íntimo de Gabriel Soto, luego de que la grabación se filtrara y fuera compartida a través de redes sociales, tal y como le sucedió al ex esposo de la conductora de noticias, Luis Roberto Alves ‘Zague”, hace más de dos años.

Luego de que una vez más circulara un video privado de un famoso, en este caso del actor Gabriel Soto, muchos comenzaron a relacionar la similitud de la situación en la que se vio envuelta Paola Rojas en 2018, cuando se filtro el video de su hasta ese momento esposo el ex futbolista ‘Zague’, durante el mundial de Rusia 2018.

Ese evento sin duda marcó a la periodista, Paola Rojas, quien fue víctima de burlas y ataques en las redes sociales sobre su persona y su familia, lo que derivó que más adelante tomará la decisión de separarse de Luis Roberto Alves.

Lee también: Irina Baeva defiende a Gabriel Soto, el video no era para ella

Por este motivo, ante la experiencia que vivió en carne propia, la conductora de noticieros de Televisa, se pronunció al respecto, hablando sobre las terribles consecuencias que sufre la pareja de la persona a la que se le filtró el video, así como las repercusiones que esto trae a la familia, propiamente a los hijos.

“Ojalá no se les olvide que tiene hijas… tiene muy dolorosas consecuencias”, dijo la conductora durante su programa ‘Al Aire’, cuando Odalys Ramírez dio la nota sobre el video filtrado del actor, y la polémica que se había generado alrededor de él.

A pesar de que es un tema difícil y delicado para Paola Rojas, por las consecuencias que trajo en su familia, y por la protección que trató de darle a sus hijos, en más de una ocasión se ha abierto para hablar sobre lo ocurrido hace dos años, como la entrevista que le otorgó a Yordi Rosado.

Ahí, comentó lo duró que fue para ella la situación que vivió con la filtración, y que lo más importa fue proteger a sus dos hijos, y que tomó la decisión de no hablar al respecto porque podría ser tomado en su contra para lastimar su integridad y la de su familia.

“Fue como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara, y muchos se metieron, y me escribieron unas cosas, tanta, tanta, tanta obscenidad, que luego se tradujo… ni siquiera pude darme tiempo de atenderme a mí, porque había muchas cosas por resolver, muchas personas que proteger y contener”, expresó la periodista al conductor.

En esa entrevista donde Paola Rojas expone su sentir, se quiebra al tratar de explicar la sobre dimensión de su caso, el cual lo toma como una mala experiencia, que le ha servido como un dura prueba en la vida.

En el caso de Irina Baeva, la pareja de Gabriel Soto, quien también está siendo acosada por las redes sociales y los medios de comunicación, ésta ya ha dado su postura al respecto, mencionando que el video no fue grabado para ella, y fue cuando la pareja aún no tenía una relación, y reiteró que no es un tema que le corresponde dar declaraciones.