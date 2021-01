Responde Ninel Conde a los que la critican por estar feliz

El 2020 no fue el mejor año para Ninel Conde, a quien hemos visto en diferentes melodramas de Televisa, luego de que se mostrara con un semblante triste a raíz de no tener a su hijo Emmanuel con ella, de quien está separado por problemas que enfrenta con su padre Giovanni Medina. La actriz ha asegurado que el motivo de su felicidad fue poder liberarse de quien tanto daño le había hecho, aunque está pagando el alto precio de tener a su hijo lejos de ella.

“No me recuerden, no es fácil, me ven ustedes trabajando, activa, en redes trato de tener una actitud positiva, pero es una situación que no la quiero exponer porque quiero sacar cosas lindas y positivas para la gente que están pasando cosas difíciles como yo, y que si se puede salir adelante y sonreír a pesar de la tempestad, por eso dicen ay ¿cómo está sonriendo?, pues porque tengo a Dios en mi corazón, fueron las palabras de la triste Ninel Conde.

“Uno no va a subir los videos en los que estás llorando, triste, no entiendes, uno tiene que confiar en Dios sin cuestionarlo, le he grabado videítos para que cuando crezca los vea y sepa que su mami no se ha olvidado de él”, dijo Ninel Conde tras ser atacada por mostrarse muy feliz sin tener a su hijo a su lado.

Ninel Conde, fue separada de su hijo después de haber terminado su relación con el padre del mismo, ya que ella no quiso seguir con él, por lo que asegura que tiene contactos en la procuraduría, quienes lo han ayudado para que se quedara con el menor, ya que un juez le interpuso una orden de restricción, y ella ya no puede acercarse a su hijo.

“Yo como muchísimas mamás que les han quitado sus hijos por venganza, por abuso de poder con mentiras, con cochinadas como las ha hecho Giovanni, estoy dándole gracias a Dios porque me libré de una persona que me hacía demasiado daño y ya estoy fuera de toda esa mier* que yo vivía, de manipulación, de celos, de control, de aplastarme como ser humano”, comentó.

Ninel Conde asegura que el motivo de su separación con Giovanni Medina fue por que sufría de violencia familiar, y al no querer quedarse a su lado, la manera de vengarse de El bombón Asesino, fue quitándole a su hijo.

El argumento que Giovanni Medina dio ante las autoridades, fue que la actriz de Aventurera, lo había abandonado por irse a trabajar, que tenía falta de cuidados y que se había infectado de Covid-19, lo que bastó para poder apartar a su hijo de su madre. La cantante de ´Tu no vales la pena´ aseguró que recibió respuesta de la oficina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se pondrá al tanto de las denuncias y que la apoyará.