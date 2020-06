Reprueban actitud de Bárbara de Regil, la tachan de racista. Hace unos días Bárbara de Regil desató la polémica por compartir un mensaje sobre la violencia doméstica, ahora la actriz nuevamente ha sido el blanco de burlas, insultos y críticas por haber mostrado en redes su disgusto por la piel morena.

"¡Ay qué prieta! No... qué feo", dijo al verse mientras probaba un filtro en su dispositivo que le oscureció la piel.

La reacción de la protagonista de Rosario Tijeras fue tan natural al ver su tez morena, que muchos de sus seguidores no tardaron en reprobar su actitud y hasta la calificaron de racista, justo ahora que hay manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos y otros países por la muerte de George Floyd.

Mientras ajustaba su dispositivo para preparar su rutina de ejercicios, la actriz seleccionaba el filtro y en los primeros segundos su piel cambio de color y fue cuando hizo el comentario que dejó ver su desagrado.

Esas palabras fueron suficientes para convertirse en el blanco de las críticas y reproches, incluso el comediante Chumel Torres posteó su comentario al respecto.

"Bárbara de Regil no puede pasar un día sin hacer un comentario de la ver... en redes sociales. A ver si no votan por ella en 2024", expresó el comediante. "El silencio de Barbara de Regil es lo que más duele, que prefiere decir 'me interpretaron mal' en vez de 'perdón la cag...' triste verte perpetuar el racismo en México @barbaraderegil", tuiteó @jezzzini.

"El comentario de Bárbara de Regil sobre 'lo prieto' resume lo que piensa buena parte de la élite mexicana. Molesta su racismo. Y molesta también que muchos de esos racistas hipócritas se pongan progres y digan #BlackLivesMatter, mientras acá en sean racistas con "lo prieto", escribió Jorge Gómez Naredo.