Reportan a Silvia Pinal estable y animada; Sylvia Pasquel externa descontento con Alejandra  

Silvia Pinal continúa hospitalizada en un pabellón Covid, tras ser diagnosticada con la enfermedad, pero se encuentra con salud 'muy buena' y animada, así lo dieron a conocer Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán en el programa de Tv Azteca, Venga la Alegría.

"Mi mamá está despierta, animada, le ponen cosas, la consienten mucho, de muy buen ánimo, está de salud clínica muy buena. El virus no le ha atacado ni inflamado ninguna de sus neumonías que tuvo en algún momento. Lo que nos entristece es no poder estar con ella y que pase la noche de Navidad sola", dijo Luis Enrique.

Alejandra Guzmán también compartió que la mañana del viernes pudieron platicar con la diva del cine mexicano, sin mencionar a su hermana mayor, Sylvia Pasquel, razón por la que está última momentos después externó su descontento. "Estaba un poco adormilada, pero se ve mejor, se ve chapeadita, con las enfermeras está platicándoles todas sus experiencias y eso la anima.

"Ya está estable del corazón, ya no le van a poner el marcapasos, nunca ha fumado; la están tratando de una infección en las vías urinarias, de una pequeña tos que tuvo una neumonía y eso nos preocupa, pero está en buen estado clínico de salud, y yo veo que es muy fuerte", dijo la rockera a Venga la Alegría.

Alejandra dijo que le van a mandar una computadora o algún dispositivo para poder estar en contacto y no se sienta sola, aunque los regalos tendrán que esperar. "No se puede ni mandar regalos, pero para mí un regalo es que esté bien, que tengamos esperanza porque la tecnología está muy avanzada.



"No está en terapia intensiva, yo firmé para terapia, pero cuando le diagnosticaron el Covid, pues la cambiaron al pabellón restringido", dijo Alejandra. Silvia Pinal fue ingresada este jueves a un nosocomio del sur de la ciudad de México, tras presentar alta de presión y disminución en su frecuencia cardíaca.

Posterior a la entrevista de Alejandra y Luis Enrique Guzmán, SIlvia Pasquel, también aprovechó las cámaras para hablar de Silvia Pinal y dejar entrever que está molesta con sus hermanos por decir que han estado al pendiente de la Diva del cine mexicano y que incluso platicaron con ella, sin tan solo mencionarla.

Flor Rubio cuestionó a Sylvia Pasquel si ella había podido hablar con su madre, a lo que la también actriz indicó: “qué bueno que me haces esta pregunta porque a veces pareciera como que hay una parte de la familia que no participa en este tipo de eventos cuando ahí estamos todo el tiempo presentes y al cuidado de mi mamá definitivamente. Yo vivo a un lado, ¡imagínate!, la veo todos los días”, dijo Pasquel.

Por otro lado, la hija de Silvia Pinal manifestó que está Navidad será diferente porque su madre no estará junto a ellos y cada quien pasará en su casa. “pues ni tan buena Flor, porque estamos todos en sus casas, yo estoy en mi casa con mis perritos […] mi hija y mi nieta están en una casa, mi otra nieta está en su departamento. Mis hermanos, pues ellos van a hacer su cena familiar ahí en casa de Alejandra, ahí está Luis Enrique, y pues ni modo, así nos tocó pasar la Navidad, cada quién en su casa y es una Navidad diferente y triste porque no está mi mami, y siempre estamos juntos con ella”.

