Relajada y en traje de baño, Sara Maldonado olvida infidelidad

El pasado fin de semana, Sara Maldonado, se vio envuleta en una polémica luego de revelar que su novio le había sido infiel mientras ella se recuperaba del coronaavirus y de un aborto espontáneo que había tenido. La actriz de Televisa explotó en su cuenta de Instagram ante la infidelidad de su novio e incluso utilizó palabras altisonantes para referirse a la mujer que se metió con su hombre.

¡Ayuda! Anoche mi ex @juan.sebastian.avila se c*gió a una p*ta en Tulum. Obvio quiere proteger su identidad, cualquier dato se les agradecerá. Obvio esta vieja sabía que tenía novia y le valió. Pd: Yo en casa encerrada por Covid”, escribió Sara en sus historias. Pese a que muchos apoyaron la forma en como la actriz expuso la infidelidad de su novio, otros reprobaron las palabras que la mexicana.

Maldonado decidió retractarse ante las palabras que usó para referirse a la mujer que se metió con su novio por lo que pidió disculpas al público. “Y dirán que estoy mal haciendo esto, pero estoy mal por lo que @juan.sebastian.avila hizo anoche co... a una chica según él llamada Andi”, mencionó y luego decidió borrar todo.

A unos días del escándalo, la protagonista de la novela El Juego de la vida, apareció en su cuenta de Instagram muy relajada y con un sexy traje de baño. La imagen la acompañó con este mensaje "Pase lo que pase siempre habrá algo o alguien por quien sonreír. Recuerdos de la Laguna de Bacalar".

De manera casi inmediata, la publicación de la actriz se llenó de comentarios alentadores, la famosa recibió muchas muestras de apoyo.“Preciosa ánimo!!!! Todos hemos sufrido desamores y la mejor medicina es el tiempo que lo cura todo!!!”, “ Recuerda que cuando algo no es para ti es porque hay algo mejor esperando”, “Más vale una soledad, digna. que una Falsa compañía”, Mientras te tengas a ti es suficiente amarrate a Dios y veras!! Busca tu felicidad!!” , “Estamos contigo!! Eres una mujer hermosa y muy valiosa!! Animo! “, son algunos de los comentarios en la publicación.

Una de las famosas que decidió solidarizarse con Sara Maldonado fue Aylín Mujica, quien no dudó en comprender la situación por la que estaba pasando su colega, con quien ha tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones. “A mi me llama mucho la atención y sobre todo me sorprende muchísimo porque yo tuve la oportunidad de trabajar con Sara Maldonado en el 2010… y a pesar de que era una persona muy emocional, ella mantenía sus relaciones de pareja muy en privado”, dijo Aylín durante una emisión del programa Suelta la Sopa.

La cubana aseguró que probablemente lo que le sucedió a Sara para que explotara de esa forma en las redes sociales fue que estaba desesperada por todo lo que le estaba sucediendo.

“Yo creo que lo que pasó aquí… hay que entenderla, primero infidelidad, le da el Covid-19, pierde un bebé, está desesperada… se vio desesperada a la hora de desahogarse porque se siente sola y es una mujer sumamente privada, tiene muy pocas amigas, y a veces padecía de ataques de ansiedad y es normal que agarre el teléfono y se desahogue, te mando un beso del tamaño del mundo Sara, sé perfectamente por lo que estás pasando”, finalizó la actriz.

