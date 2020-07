Reina Isabel convierte al capitán Tom en un caballero a los 100 años

Como es una tradición, la Reina Isabel II golpeó el filo de una espada -que una vez fue propiedad de su padre-, sobre los delgados hombros de Tom Moore, de 100 años, convirtiendo al héroe de una nación en un caballero del reino el pasado viernes pasado, el cual no necesitó arrodillarse.

Moore cautivó al público británico caminando 100 vueltas de su jardín en Inglaterra y recaudando unos 33 millones de libras ($ 40 millones) para el Servicio Nacional de Salud en abril. La reina lo nombró caballero con el tradicional golpe de espada, pero no se requirió que la Segunda Guerra Mundial se arrodillara ante el monarca.

En cambio, Moore se estabilizó contra su ahora famoso andador y se giró sobre la hierba para pararse frente a Elizabeth.

"He sido abrumado por los muchos honores que he recibido en las últimas semanas, pero simplemente no hay nada que se pueda comparar con esto", tuiteó después de la ceremonia. "Estoy abrumado de orgullo y alegría".