Regresa el cáncer a Rebecca Jones, Alejandro Camacho lo confirma

Pese a que hace algunas semanas Rebecca Jones desmintió los rumores de que el cáncer había regresado a ella, el actor y ex pareja de la actriz, Alejandro Camacho, confirmó que a la estrella de telenovelas está luchando de nueva cuentra contra la enfermedad que se le detectó hace una par de años.

“Estoy perfectamente bien [...] es triste malinformar al público, a muchas mujeres que están viendo en mí a un fortaleza, que Dios me ha favorecido para tener el carácter de enfrentar algo así y que es posible hacerlo”, expresó la actriz durante una entrevista a la revista Quién para hacer frente a los rumores que indicaban que el cáncer había regresado al ovario.

Además durante una entrevista para el prograna Hoy de Televisa que Rebecca Jones desmintió que el cáncer había regresado a sus ovarios, ya que aseguró que esto era imposible. Entre risas, dijo tener muchos ovarios pero no tantos porque desde un principio de su enfermedad se los habían quitado.

“Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario... cosa que está mal porque ovarios si tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron [...] Eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios”, dijo para el matutino de la televisora San Ángel.

Ante estás especulaciones, Alejandro Camacho fue cuestionado durante una entrevista por el mismo matutino de Televisa sobre el estado de salud de la famosa, a lo que el actor confirmó lo que se veía diciendo desde hace días; el cáncer regreso a Rebecca Jones.

"Rebecca está perfectamente bien, Rebecca está trabajando, está con salud, efectivamente tiene cáncer, sin embargo, es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta", dijo el veterano actor.

Pese a que no dio más detalles de la enfermedad que atacó de nuevo a su ex pareja, el protagonista de telenovelas como Alma de hierro, Secreto de amor, Cuna de lobos y Para volver a amar, inidicó que siente una gran admiración por la actriz, pues es una mujer fuerte.

“Vi una foto de ella hace tres días y la veo guapísima, entera, muy bien, muy fuerte... admirable”, agregó el actor. Cabe mencionar que actualmente Rebecca Jones se encuentra trabajando en el melodrama "Cabo", en el cual forma parte de los protagonistas, además de Bárbara de Regil, Matías Novoa, Lourdes Munguía, Diego Amozurrutia, Eva Cedeño y Mar Contreras.

Será el próximo 24 de octubre cuando llegue a las pantallas Cabo, historia que esta bajo la producción de José Alberto "El Güero" Castro.

