Regresa a México Allisson Lozz, ¿Hará telenovela?

La famosa y aclamada Allison Lozz, anunció una reciente sorpresa en las redes sociales para hacer oficial su regreso a México, pero ¿será que regresará a las telenovelas?, pues teniendo el éxito que tuvo, podría ser; sin embargo, para tristreza de muchos, no es así.

Desde hace algunos meses, la ex actriz Allisson Lozz, quien dejara huella en diversas producciones de Televisa, reapareció en las redes sociales tras una década de haberse retirado de la televisión mexicana y puso muy inquietos a sus fans, quienes pensaron que volvería a las telenovelas.

Pese a que la protagonista de "Al Diablo con los Guapos" (2007) no tiene una cuenta verificada en las diferentes redes sociales, sí hay una bajo el perfil de @allisson_gtzz, en la que Allisson Lozz, se muestra oficialmente como una exitosa empresaria en la línea de cosmeticos.

Perfil en el que además de ofrecer los productos de la reconocida línea de cosméticos, se puede ver a sus hijas London Rose y Sidney, modelando la marca, lo que ha sido de gran aceptación para los 110 k de seguidores de Allisson.

Sin embargo, algunos fanáticos de la también actriz de "En el nombre del Amor" (2008) empezaron a cuestionarla sobre si su sorpresa sería regresar a México para regresar a los foros de televisión pero la ahora empresaria, fue contundente y pidió que no le siguieran preguntando por su antiguo trabajo en la tv, mismo que la lanzó a la fama mundial.

Pues parte de su decisión de retirarse del mundo del espectáculo, fue que empezó a presentar fuertes problemas de salud, además de que en su momento expresó, empezó a sentirse muy sola, por lo que según dice, no regresará por nada del mundo a las telenovelas.

La gran noticia es que ahora tendrá unidad de la línea Mary Kay en México a la par de la que tiene en Esrados Unidos, país donde radica con su esposo y sus dos hijas desde hace tiempo, de hecho otro de los rumores que desmintió a sus fanáticos fue el que circulaba sobre un tercer embarazo, cosa que no es cierto, según la ex actriz.

La ahora empresaria que el pasado 11 de agosto llegó a la edad de 28 años, sugirió a sus cientos de miles de seguidores, que la contactaran si están interesados en productos o en trabajar con ella.

"Así que si quieres iniciar tu negocio en mi unidad México, Rose Gold by Allisson, mándame un mensaje privado. Estoy tan emocionada con este nuevo proyecto".

Regresa a México Allisson Lozz, ¿Hará telenovela? Captura Instagram Allisson Lozz

Por otro lado, la aclamada ex actriz, quien debutó cuando apenas era una niña en Código FAMA, reality show de Televisa conducido por Ernersto Laguardia, reiteró que nunca regresaría a las telenovelas, pues de sólo imaginarse le provocaba problemas de salud.

"No, espero que eso nunca, la verdad. Solo pensarlo me da taquicardia, literal".

Y para poner fin a todas las especulaciones y dejar claro a sus seguidores que no seguirá siendo parte del medio artístico como desde hace una década, les solicitó que no la cuestionaran más sobre el tema, pues advirtió que podría eliminarlos de su cuenta... ¡sí que resulta un dolor de cabeza para Allisson, el sólo pensar en hablar de su regreso!

"Me encantaría que me dejaran de preguntar todo eso y más en mi cuenta de negocio, que es ésta. Sé que no pasará, pero me gustaría que entendieran la fea sensación que me da al recordar mis tiempos de actriz. Ahora, soy muy feliz y que de pronto me quiten mi paz así, no me gusta. Sé que es una cuenta pública, donde cada quién tiene derecho a comentar lo que sea, pero también sé que esta cuenta me pertenece y puedo eliminar de ella a quien yo quiera, así que por mi paz así será", fue el contundente mensaje de Allisson Lozz.

Y es que Lozz está más enfocada que nunca como empresaria y Directora de la marca y en septiembre pasado hizo pública su gran felicidad por tener un trabajo que le permitiera darle tiempo de calidad a su familia y al mismo tiempo, pudiera hacer lo que más le gusta.