Regresa RBD con el tema “Siempre he Estado Aquí”

En este reencuentro, no estarán todos los integrantes, con los que se inicio la agrupación, esta vez regresó con; Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni, con una nueva canción, que se va estrenar por medio de un concierto en línea.

Luego de 12 años, el grupo de rock-pop mexicano, marcó historia en toda una generación, con sus inolvidables temas como “Sálvame”, canción que todos en la época del 2005, cantaban, ahora regresan solo cuatro de los cinco que originalmente iniciaron en la agrupación.

‘Siempre he estado aquí’ es el primer tema que interpreta RBD, en su nueva historia que apenas inicia, mismo que tiene unas cuantas horas de haber sido lanzado a todas las plataformas digitales de música mexicana que marcó a más de una generación estrenó su nuevo sencillo Siempre he estado aquí, en todas las plataformas digitales.

Las próximas semanas estarán trabajando en diferentes medios de comunicación (radio, televisión, periódicos) y en redes sociales, haciendo la promoción de su reciente canción, la cual culminara el próximo 26 de diciembre en un concierto virtual, donde estarán todos reunidos a excepción de Dulce María.

Quien no podrá estar en el reencuentro de la agrupación, ya que se encuentra en la mejor etapa de su vida, fue en el mes de junio, que comparrtio con sus fanaticos, que estaba esperando bebe, Dulce María, tiene programado para el proximo mes de diciembre debutar como mamá de una hermosa niña. Y por indicaciones de sus medicos no puede exponerse mucho menos convivir con sus ex compañeros de RBD.

Los fanáticos de RBD, podrán recordar en las estrofas dela nueva canción toda la nostalgia de sus temas antiguos, los cuales hicieron crecer a nivel mundial a la agrupación.

La banda de rock-pop, ha hecho una dinámica con sus seguidores, en la moderna plataforma de videos TikTok, donde sortearan a 600 de ellos como ganadores, mismo que podrán acompañar a RBD en su concierto virtual programado para el 26 de diciembre de este año.

