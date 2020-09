Regresa Itatí Cantoral a La Mexicana y el Güero cobijada por Juan Soler

Tras el fallecimiento de Itatí Zucci de Cantoral, madre de Itatí Cantoral, la actriz se reincorporó a las grabaciones de la exitosa telenovela La Mexicana y el Güero. Pese a que la actriz pasa por un difícil momento, la actriz fue acechada por la prensa quien la cuestionó cómo se sentía.

Itatí fue abordada por algunos medios de comunicación mientras caminaba junto a Juan Soler rumbo y Julio Camejo al set de grabación de la novela. Pese a que Itatí prefirió no hablar del duelo que esta viviendo, la prensa la acechó e incluso Juan Soler le preguntó si quería hablar con los medios por lo que ella respondió que no. Tanto Camejo como Soler se encargaron acobijar y retirar las cámaras y micrófonos de Itatí.

El video de la llegada de la actriz generó mucha controversia en las redes sociales, pues se especuló que Itati se había comportado muy despota y grosera con los medios, sin embargo, no fue la protagonista de La Mexicana y el Güero a la que se escuchó decir en la grabación, "no me toques, que grosera", sino a otra persona que estaba ahí.

Mientras unos usuarios apoyaron la reacción de la actriz, ante el duelo que vive, otros la criticaron por no atender a la prensa y peor por pensar que ella había dicho que no la tocaran. “ Ay que pedante deverdad que le cuesta atender la prensa ya no la tomen en cuenta a esta” , “Que grosera , que decepción!! Cuanto artista no ha perdido a su ser querido y salen siempre a atender a la prensa”, “La verdad que falta de tacto de parte de la prensa! Porque no darle un espacio, es la madre que se murió no el vecino!”, “Dejenla que viva su luto en paz! Lo que menos quiere uno cuando pierdes a un ser querido es hablar! Y menos contestar preguntas tontas de los reporteros...como te sientes??? Acaba de perder a su Madre,como cren? “, son algunos comentarios en las redes sociales.

Juan Soler habló del estado de ánimo de su compañera de novela y amiga. “Fíjate que en esto del medio circula siempre un dicho que dice que el show debe continuar, vemos a Itatí, si la ves ahora, es una mujer repuesta, pero sabemos todos que por dentro está quebrada, entonces, sentir el apapacho de todos nosotros, el cariño, la admiración también, el respeto que se merecen y sé que el público también siente lo mismo por ella y la van a ver trabajar y parece que no pasó nada, sabemos que su corazón está roto, pero ella por fuera sigue esa premisa de que, el show debe continuar”, declaró Soler durante una entrevista a Televisa Espectáculos.

El argentino señaló que Itatí es una gran persona a la que quiere mucho. “Definitivamente, una persona que además le quiero mucho, respeto mucho y admiro mucho, estoy muy agradecido con su generosidad, es una mujer muy generosa en el escenario, en el set, entonces, deseándole lo mejor; son momentos en los que sobran, es mejor un abrazo y un apapacho”. Además de hablar de Cantoral, el actor aprovechó para agradecer al público por hacer de la producción de Nicandro Díaz un éxito: “Ya se está apropiando en el gusto del público en ese horario, entonces estamos muy contentos. El trabajo se está haciendo duro, bueno, para ustedes también todos estos protocolos y seguir con los protocolos se volvió un poquito complicado, pero ahí vamos y vamos muy bien, nos divertimos mucho”, comentó.

