Regina Blandón revela las cosas feas que vivió cuando era niña

Fue durante el marco del Día Internacional de la Mujer que la actriz Regina Blandón habló por primera vez de las cosas que vivió cuando era una niña; una persona cercana a la familia se aprovechó de su inocencia y sus padres nunca se percataron de lo sucedido, sin embargo, en una reciente entrevista la actriz de “La Familia P.Luche” dio más detalles de esta situación que marcó su infancia.

La actriz abrió su corazón en una entrevista para el canal de YouTube de Isabel Lascurain, donde habló de este suceso que marcó su infancia. "Creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico ha sido a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando", comenzó diciendo la actriz de televisión.

"Entonces cuando se trata de un abuso (...) cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así luego es: 'No seas exagerada' y de pronto las infancias no se dan cuenta porque vivimos minimizando las violencias", dijo la actriz quien se volviera famosa gracias a su papel de Bibi en La Familia P. Luche.

Regina Bladón reveló que una persona que trabajaba para la casa de sus abuelos en Acapulco, fue quien le hizo cosas feas cuando era una niña. "Llevaba años y años (trabajando ahí). Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco", agregó.

La actriz compartió que por muchos años se guardó lo que le sucedió durante su infancia hasta que se dio cuenta que compartirlo con los demás ayuda. "Muchísimos años lo guardé, hasta que vi que sacarlo ayuda. Muchas amigas a todas nos ha pasado y es brutal, es un reflejo de México, en todos los estratos (sociales)", expresó la famosa.

Regina Blandón confesó que ella le contó a un primo que el trabajador le hacía cosas feas y fue él quien le dijo a sus padres, situación por la que su papá casi le quitaba la vida al empleado. "(Mi primo) Les dijo a mis papás. Mi papá estuvo a punto de matar al cabrón y mi mamá le dijo: 'No, porque sino vas a ir a al cárcel tú. Espérate, por favor".

Cabe mencionar que desde el 2019 Regina Blandón tiene una relación con el actor Martin Altomaro, quien es mayor que ella 15 años y quien este jueves acaba de celebrar su cumpleaños número 46 por lo que la famosa fue una de las primeras en felicitarlo en las redes sociales. "Toma, Bongh. Te hice un collage todo mal pegado de feliz cumpleaños como chica de secundaria. ¡Feliz cumpleaños! Qué bonito celebrar tu vida. Te amonnn.", escribió la famosa junto a un video colocado en Instagram.

