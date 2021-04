Regina Blandón comparte foto en ropa interior para enseñar su lonja

Sin miedo a las críticas y con la toda la intención de mandar un poderoso mensaje contra el “body shaming”, Regina Blandón, una de las actrices que más utiliza sus redes sociales para alzar la voz por las causas que considera correctas, publicó unas imágenes en las que aparece enseñando su “lonja”.

Quien ganara fama entre el público mexicano por interpretar el personaje de “Bibi” en la serie mexicana “La familia P. Luche” es hoy una de las histrionisas más recocidas del cine, teatro y televisión y generalmente siempre es tendencia cuando de enviar mensajes fuertes se trata, y esta ocasión no fue la excepción.

Nacida en la Ciudad de México un 25 de julio de 1990, Regina Blandón ha utilizado sus redes sociales para compartir parte de su ideología e impulsas causas que considera justas, como cuando se unió al movimiento feminista que exigía al presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador la ruptura del “pacto patriarcal”.

Y en esta ocasión, Regina Blandón aprovechó su cuenta de Instagram, en la que tiene 3.2 millones de seguidores, para compartir un par de fotos en ropa interior color negro con la intención de mostrar su “lonja” y lo hizo con toda la intención de acabar con los estereotipos y las exigencias que pone la sociedad a las mujeres de lucir siempre perfectas.

La actriz acompañó las imágenes con un largo y poderoso mensaje, luego de recordar que alguien le había dicho que en una de sus fotos “enseñaba la lonja”, por lo que decidió tomar acción y poner las cosas en perspectiva.

“El otro día me comentaron en una foto: “enseñándonos la lonja” y no he parado de pensar en lo dlv que estamos. Advertencia: este post no es para que me digan ‘no, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien’, no me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención. Es por si alguien también le habla de la chingada a su cuerpo por no verse de cierta forma (la que cada quien haya idealizado para sí mismo) y para apapacharnos un poco más”, comenzó.

“Estas (fotos) me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la chingada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: ‘es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla...’ (sic)”, agregó la histrionisa en su publicación.

“Y así he sido toda la vida conmigo. Diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: ‘bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre arreglada, siempre fit’ y ‘ay, qué bueno que enflacaste te ves MUCHO mejor’, etc etc etc etc... Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar “de cierta forma”, no tiene por qué sentirse de la chingada, ¿no? (sic)”, comentó.

“Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: ‘qué me voy a poner para que no se me vea alguna lonja’, en vez de pensar en lo que más me pinches gusta hacer que es actuar. No me estoy haciendo la ‘vístima’, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que chasm quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos alch). Ya no cabe más texto jajaja (sic)”, finalizó Regina Blandón.

El post de la actriz recibió miles de “Me gusta” y comentarios de apoyo de famosos y famosas, quienes estuvieron de acuerdo con lo escrito, como el caso de Natasha Dupeyron, Jannette Chao, Ludwika Paleta, Alex de la Madrid y el futbolista Miguel Layún, entre otros.