Regina Blandón apoya el aborto legal y hace estallar a sus fans

Regina Blandón, quien recientemente anunció abiertamente que tenía una relación con el actor Martín Altomaro, quien le lleva 15 años, se volvió tendencia en las redes y generó una ola de críticas hacia su persona. Pues resulta que sus fans no tomaron para nada bien que "Bibi", personaje al que le dio vida en La familia P. Luche, estuviera a favor del aborto.

"El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya #abortolegalveracruz #nosotrasdecidimos #QueSeaLey #seráley #CorteXLosDerechos #derechosparatodas", escribió la actriz junto a una imagen en la que aparece con un pañuelo verde.

Ante este mensaje muchos de los seguidores de la actriz manifestaron sentirse decepcionados por la postura de Regina Blandón e incluso le señalaron que dejarían de seguirla en sus redes sociales. "La vida es un milagro algo maravilloso y no estoy de acuerdo contigo, mírate tú ahora piensa si tu mamá te hubiera abortado, pero no te parió, te cuido y mírate tú". "Sólo por esto te voy a dejar de seguir no vamos en la misma sintonía". ¿Por qué no eres una niña normal?. Se está quitando una vida!!!". "Wooow!!! El aborto es un crimen!!!! es un ser humano!!! Mejor promueve los anticonceptivos!! Que decepción Contigo!!!!!!", son algunos de los comentarios en la publicación de Regina.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de la también actriz Aislinn Derbez, quien dijo "es absurdo generalizar cuando los casos son infinitos y tan personales (desde un descuido irresponsable hasta una terrible violación), en algunos puede sonar razonable y en otros no. el punto es proteger y respetar el derecho al libre albedrío de lo que cada quién elige para su propia vida. y por supuesto como todo en la vida, toda decisión tiene un precio con sus beneficios o consecuencias", escribió la hija de Eugenio Derbez.

No es la primera vez que Regina Blandón se encuentra envuelta en un escándalo, pues, en el 2017, circuló un video erótico en el que se aseguraba que era la actriz, por lo que la también cantante salió a desmentir que era ella. "Sé que voy a decepcionar a muchos de ustedes sobre el video que está rolando en redes sociales. No soy yo, es una actriz porno que se llama Niki Skyler", dijo la actriz.

