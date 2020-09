Regaña Angélica Rivera el oficio del volante a su hija Fernanda; ¡causa revuelo!

Una madre siempre suele compartir su sabiduría con sus hijos y la actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, no fue la excepción. Pues recientemente Fernanda, una de las hijas de la actriz y de José Alberto "El Güero" Castro, fue una de las aprendices de su mamá, al enseñarle el delicado oficio del volante.

Fernanda así lo dejó ver al compartir en sus historias de Instagram un video mientras tomaba las clases de manejo, lo que desató las críticas de los internautas por varias razones. Además de mostrarse nerviosa por los autos que circulaban cerca de ella y a gran velocidad, "La Gaviota" también le enseñó a ponerle gasolina al carro.

Dicha situación generó las fuertes críticas debido a que -aunque muy pocos respetan las reglas de los establecimientos o gasolinerías, en un sitio de estos no se debe utilizar el móvil, y sin embargo, Angélica grababa a Fernanda manejando una vez que ya estaban en la gasolinería.

"Nunca había puesto gas, mi mamá me está enseñando", compartió Fernanda.

En el audio de dicho clip, se alcanza a escuchar que Fernanda se queja de los automóviles que circulan muy rápido pero la ex esposa de Enrique Peña Nieto le dice: 'tú tranquila, lleva tu propio ritmo".

"¡Qué rápido!" se escucha decir a Fernanda mientras su madre le responde "Fer, ¡concéntrate!", mientras Fernanda pregunta asombrada, "¿Por qué los coches de al lado de mí van tan rápido?", a los que Angélica le responde: "¡Tú ve a tu velocidad!".

En el texto que describe el clip de la historia se puede leer: "JAJAJAJA aprendí a manejar también".

En otra de sus historias comparte con gracioso filtro que ella no sabía que no se podía utlizar el celular cerga de una "gas"... mi mamá me lo dijo, pero no lo creí y no pasó nada (ríe). "Una disculpa de antemano a la gasolinera y a mi mamá... Jajajajajajaja, agrega la hija de Angélica.

Mientras Fernanda graba su historia, se escucha a su mamá leerle el reglamento de circulación, específicamente el artículo que habla de la prohibición del uso del celular.

