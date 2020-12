Recuerda Thalía cuando develó su estrella en Hollywood

Una de las artistas más completas en toda la extensión de la palabra, es sin duda, Thalía, quien desde su incursión en el medio artístico mexicano, ha logrado una exitosa trayectoria en el mundo de la música y la televisión con sus actuaciones en algunas telenovelas mexicanas -muy exitosas- producidas para Televisa. Sin embargo, la esposa de Tommy Mottola, recordó emocionada la vez que develó su estrella en Hollywood.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Thalía Sodi contó a sus seguidores lo que significó para ella haber llegado tan alto con un lugar en el paseo de la fama de Hollywood.

"SOUND ON... Hace exactamente siete años atrás, un 5 de diciembre de 2013, me encontraba en Los Ángeles, California develando mi estrella en El Paseo de la Fama en Hollywood. ¡Un sueño hecho realidad!

¡Gracias cariños míos por acompañarme y apoyarme en todas mis aventuras! ¡Los Amo! @hwdwalkoffame", escribió la intérprete de "Amarillo Azul" junto a un vídeo expresando la emoción que le causa recordar el gran logro obtenido en Estados Unidos.

"Esta estrella es para ti por una responsabilidad, porque ¿cuántos cantantes más talentosos que tú hay?, ¿cuántos artistas más grandes que tú hay? ¿Por qué te tocó a ti?...".

"El no desistir aunque te caigas, aunque haya puerta tras puerta con candado y más candados y más cadenas y quitarlas y cortarlas, y serrucharlas hasta que abras y encuentres lo que hay detrás de esa puerta...".

"No me siento la representante, no... pero siento que a donde yo vaya van a ver una mujer latina... Si ésta pudo, esta zarrapastrosa 'María la del Barrio', 'Marimar', 'María Mercedes', que salió de la [colonia] Santa María la Rivera en México pudo, ¿pues cómo que no?".

Lo anterior, fue dicho por la cantante que, con su talento, ha logrado lo inimaginable en su vida como una de las favoritas del público mexicano y extanjero.

A su triunfo se unieron varios famosos y por supuesto, el primero en reaccionar fue su esposo, el empresario Tommy Mottola, quien rápidamente expresó: "My Queen‼️". Yuri fue otra de las famosas que aplaudió a la hermana de Laura Zapata: "Muy merecida amiga".

A tres días de haber compartido sus importantes recuerdos profesionales, Thalía ha logrado 159.112 reproducciones y un sinfín de comentarios de sus seguidores apoyándola con mensajes de buena vibra.

La sencillez, es una de las cualidades que caracteriza a la protagonista de "Quinceañera" (1987), hecho que la ha colocado en la cima del éxito; pues a sus 49 años, la cantante ha seguido cautivando a su público con nuevos éxitos tanto de música para niños, como canciones del género urbano, uniéndose a grandes representantes de la música latina.

Pues al parecer, Thalía se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística y en su vida personal, no podría estar mejor apapachada que por su esposo, el empresario Tommy Mottola, quien se desvive por ella y últimamente le hizo un especial regalo por sus 22 años de matrimonio, que consistió en una romántica cena.

