Recuerda Lucero bochornoso momento que vivió en Siempre en Domingo

Hace unos días, la famosa cantante y actriz , Lucero recordó el bochornoso momento-o lo que así escuchó el público- que vivió hace más de 30 años en el programa Siempre en Domingo, conducido por el icónico presentador de la televisión mexicana, Raúl Velasco. Durante todos estos años, la ex esposa de Mijares ha tenido que aprender a vivir con esta graciosa leyenda urbana, la cual, sin duda, la perseguirá en toda su carrera.

Recordemos que Siempre en Domingo fue unos programas favoritos del público mexicano en donde eran invitados los artistas del momento, entre los que destacaba Lucero. En repetidas ocasiones la actriz de Televisa fue invitada al programa, sin embargo, una en especial llamó la atención del público.

Al igual que con Lucero, este momento quedó en la memoria de cientos de personas y no por la magnífica interpretación de la actriz, quien cantó algunos temas del género ranchero, sino cuando se agachó para agradecer el cariño al público, pues justamente en ese momento se escucha un extraño ruido a lo que muchos dieron por hecho de que se trataba de una flatulencia.

Pese a los intentos de Lucero de aclarar que no se le salió un gas en ese momento, este incidente forma parte de la carrera de la actriz de Televisa. Recientemente la actriz ofreció una entrevista al programa de radio de Fernando Familiar en donde se tocó este tema, por lo que la protagonista de Soy tu Dueña, aclaró una vez más que fue lo que sucedió.

La actriz señaló que el vestuario en aquel tiempo formó parte de está gran polémica, pues el micrófono rozó parte de la tela de su vestuario causando el ruido que todos dieron por hecho de que se trataba de un gas. “Sí lo es playblack al final abren el micrófono para que puedas decir muchas gracias. Recuerdo que me agacho para agradecer y el micrófono toca el botón de mi traje, que está en el borde de la falda y hace ruido, así que nadie entendió nada ”, recordó Lucero.

"Si a mí se me hubiera escapado un pun pues yo lo diría, no es una cuestión terrible. No se me salió, fue el pun más famoso de México sin ser pun. Te lo juro que no se me salió (…)", agregó. "... yo digo que muchas gracias o qué pena, con lágrimas y Raúl dice: 'No te preocupes, te entendemos que quieres llorar", añadió.

Actualmente Lucero disfruta del éxito que ha tenido la repetición de la telenovela Soy tu Dueña, la cual se transmitió por primera vez en el 2010, pues se encuentra en los primeron números del rating de audiencia. Soy tu Dueña cambió de horario de 15:30 a 16:30 p.m., para dar paso a la nueva producción de Ignacio Sada Madero, "Quererlo Todo", la telenovela y Lucero "la novia de México", han destruído literalmente a la televisora vecina del Ajusco ya que "Todos quieren fama".

