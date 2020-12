Recostada, Livia Brito presume sus torneadas piernas

La bella actriz, Livia Brito se dejó ver acostada y presumiendo sus hermosas y torneadas piernas al lucir un elegante vestido corto color plateado. Fué a través de sus historias de Instagram que Livia Brito, lució de lo más espectacular, aunque no es la primera vez que lo hace, pues tiene acostumbrados a siempre sorprenderlos.

Livia Brito utilizó algunas luces y globos negros y dorados para resaltar su belleza. La protagonista de La Piloto acompañó las imágenes con la siguiente frase: Al llegar.

El vestido con el cuál Livia Brito enseñó sus torneadas piernas.Instagram

Y aunque Livia Brito es una de las famosas más seguidas en las redes sociales, este 2020, no ha sido del todo bueno para ella, pues el escándalo en el que se vio envuelta a principios de julio ha dadñado su imagen, su popularidad, por lo que ha perdido varios proyectos.

Leer también: Con emotivo mensaje Livia Brito despide a Armando Manzanero

Livia Brito tiene más de cinco millones de seguidores, que a diario están al pendiente de ella y enterarse de lo que comparte día con día.

Y es también en su cuenta de Instagram, donde Livia Brito comparte con su club de fans miles de fotografías a los que llama: “Alivinados”, y es donde les da muestras de cariño por medio de la pantalla para qe sepan que también les tiene el mismo cariño que ellos les brindan.

En los últimos días la hemos visto muy activa en sus redes, y es que con tantos seguidores, quien podría dejar de atenderlos, y bien sabido es que ella a cada segundo da de que hablar. Y aunque la actriz de Televisa evite hablar en sus redes sociales del escándalo en el que también involucró a su novio, Mariano, ha sido el fotógrafo agredido, Ernesto Zepeda, quien se ha encargado de hablar de la situación.

Hace unos días, Ernesto Zepeda confesó que él pensó que Livia Brito y su pareja habían recapacitado por lo que accedió a hablar con ellos para dar fin al problema, sin embaargo, se llevó una gran sorpresa.

"Fue para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté, aunque mi abogada no quería. Nos vimos, me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación", empezó relatando Zepeda durante una entrevista con el youtuber Gerardo Escareño.

Sin embargo, no fue todo, ya que el paparazzi señaló que el abogado de la actriz indicó que la agresión se tomara como un accidente vial. "Y su abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese como en un accidente vial, cada quien con su golpe y ya, pero ellos cometieron un delito, que es el robo con violencia, y en Quintana Roo son de 10 a 18 años de cárcel. No deseo eso, pero sí quiero que me repongan mis cosas y los gastos que he hecho", aclaró el fotógrafo.

Ante la negativa de los abogados de Ernesto, Livia Brito reaccionó y le reclamó al fotoperiodista por haber destruido su carrera. "Fue como un reclamo directo, de 'Tú destruiste mi carrera', e inmediatamente mi abogada le dijo: 'Livia, te equivocas, él no ha destruido nada'. Y así es, si le han retirado trabajos o no la han querido contratar, algo debe de ser", añadió.