Reaparece Paty Navidad: 'No me morí, señores, perdónenme, discúlpenme'

Luego de que a principios de agosto Paty Navidad fuera internada en un hospital por problemas en su salud derivados del Covid-19, la actriz y modelo mexicana reapareció disculpándose por seguir viva. 'No me morí, señores, perdónenme, discúlpenme'.

"No me morí, señores. Lo siento, de verdad, perdónenme, discúlpenme, me quedan muchos años más. A los que querían que me muriera: no fue así. "Amo la vida, soy una persona que trato de ayudar, y soy una buena persona. Aquí estoy", dijo la actriz y modelo de 48 años en el programa Al Extremo.

Aunque en el último año y medio se dedicó a minimizar el impacto del coronavirus en sus redes sociales (Twitter e Instagram le fueron cerradas por ello), Navidad afirmó que toda la polémica a su alrededor ha sido por información tergiversada.

Fue internada a principios de la segunda semana de agosto, y según fuentes allegadas a ella, dio positivo por Covid-19, al igual que otros compañeros que tuvo en Master Chef Celebrity en su edición nacional. Navidad, quien solía defender diferentes teorías de la conspiración detrás del coronavirus, ahora señaló que está convencida de la existencia del virus.

"Nunca, nunca he dicho que el coronavirus no exista, al contrario, siempre dije que ha existido toda la vida, como virus, bacterias, parásitos. Es más, tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece con ellos. Nunca he dicho que no exista", sostuvo la sinaloense.

Cuando se le dijo si ingresó al nosocomio por haberse contagiado de coronavirus, la intérprete de telenovelas como Por Ella Soy Eva y Zacatillo, un Lugar en tu Corazón sólo habló del diagnóstico, no de la causa.

"Llegué al hospital y se dijeron muchas cosas. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnóstico era neumonía. Pero, sinceramente, nunca me sentí con neumonía. Sí me sentí con problemas de oxigenación, leves, nunca tuve fiebre.

"No me (intubaron). Tengo que decir que cuando llegué con los problemas de oxigenación normal y dijeron:

'Viene gravísima, hay que intubarla', dije: 'No, pero si agarro la carpeta y me voy. Por supuesto que no me vas a intubar'. A veces no se hacen exámenes y se tienen que hacer. Si me hubieran intubado, posiblemente no estaría aquí", manifestó.

Originaria de Culiacán y radicada en Ciudad de México desde hace más de 20 años, lamentó que en los últimos meses haya sido víctima de ciberataques hacia su persona y hacia su familia, lo cual dijo que le parecía intolerable. Por momentos muy sonriente y en otros llorando, Paty afirmó que no necesita de las redes sociales para ser feliz, ya que siente que en las plataformas hay un alto nivel tóxico y de odio que hacen daño.

"Yo no he dicho nunca que no se vacunen, jamás lo he dicho. Dije que no me vacuno, porque es mi derecho a elegir vacunarme o no vacunarme, como el derecho que tienen los que sí se vacunan". Paty Navidad, Actriz y modelo.

