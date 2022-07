Reaparece Aracely Arámbula y rompe el silencio tras muerte de su padre

Tras hacerse pública la muerte de Don Manuel Arámbula, padre de la actriz Aracely Arámbula, ha sido la propia famosa quien ha reaparecido en redes sociales para romper el silencio y contar un poco de lo que pasa en torno a su vida después de la partida de su papá.

A través de un live (transmisión en vivo) de su cuenta de Instagram, el pasado domingo por la tarde, Aracely Arámbula reapareció y reveló la fecha en que su padre falleció, pues fue apenas este domingo que se reportaba, -tras la primicia que dio el periodista Juan José 'Pepillo' Origel en su programa de espectáculos "Con Permiso" de Unicable-, el dolor por el que aún atraviesa 'la Chule'.

Por principio de cuentas, Aracely Arámbula dijo que se encontraba perfectamente bien de salud y desmintió haber tenido Covid-19, como se manejó en un principio; aunque dejó ver que anímicamente no está del todo bien para continuar con su trabajo en "La Madrastra" (2022), telenovela que marcaría el regreso de la actriz a Televisa después de 13 años.

Lee también: Aracely Arámbula de luto, se reporta que su padre ha fallecido

"Arafamilia... sólo para decirles que estoy bien, no tengo Covid, estoy muy bien de salud… Estoy en un lugar muy especial para mí, pasando un momento importante, les agradezco su cariño, su preocupación, no estoy preparada para esto [dijo con los ojos llorosos], pero quería que me vieran bien… estamos celebrando y honrando a mi papito hermoso".

En el mismo live de Instagram continuó: "No estoy preparada, solamente quiero decirles que la gente que me pregunta, que lo quiero tomar con todo el respeto, porque la prensa dice cosas, y el día de mañana que me pregunten ¿cómo estás?, pues sabrán cómo estoy, ¿no?... Estoy bien, quería que me vieran bien, estoy tratando de ser fuerte, gracias por todo su cariño, por su amor, estamos bien, celebrando la vida, les mando besos".

Lee también: Primer avance de La Madrastra revela cómo será personaje de Aracely Arámbula

Así mismo, la actriz de 47 años dijo que no se encuentra muy bien anímicamente para continuar con sus compromisos laborales, pero hará el trabajo en honor a su padre: "No tengo muchas ganas de grabar la novela, pero lo voy a hacer por él, con todo el amor y con todo el cariño, no he visto los promos porque solamente vi un pedacito, y me parecen muy bonitos, gracias".

Por otro lado, la también protagonista de "La Doña" de (2016-2020) Telemundo ahondó en detalles de la partida de su padre, como la fecha en que sucedió; incluso, reiteró que se encuentra muy bien de salud, para terminar con las especulaciones sobre que tiene Covid-19:

“Me quise arreglar para que me vieran bien, y me sintiera bien porque no tengo Covid como dijeron, estoy muy sana, estoy muy bien, en un lugar muy especial para mí, en un lugar más que especial porque siempre estaba aquí con mi amor, con mi chulada, ustedes lo vieron el día del padre, maravilloso, así que así estoy quiero estar contenta esto ya pasó hace varios días, el 15 de julio, pero bueno, tratando de asimilar... aquí lo tengo en mi pecho, en mi corazón y en mi alma siempre".

Reaparece Aracely Arámbula y rompe el silencio tras muerte de su padre. Foto Historias Instagram Aracely Arámbula

Por último, dijo que se encontraba acompañada de su familia, de sus seres queridos como su hermano, el dermatólogo Leonardo Arámbula, una de sus grandes amigas y confidentes, quienes agradecieron a los seguidores de 'la Chule' tantas muestras de apoyo, amor y cariño en estos momentos difíciles.

Y fue el domingo pasado, que la también cantante compartió en sus historias de Instagram, una postal del mar con una puesta de sol increíble, que esta vez puede verse verticalmente, pero con el emoji de las manos juntas rezando, por el alma y eterno descanso de Don Manuel Arámbula, esto, antes de que Aracely hiciera la transmisión en vivo ayer por la tarde, lo que confirmaría la noticia que circulaba en internet través de diversos medios de comunicación.

El vídeo de la actriz, fue compartido entre otros medios, por la cuenta de "Despierta América", el matutino de Univisión, la mañana de este lunes 25 de julio (diez días después de la partida de Don Manuel Arámbula, QEPD).

Síguenos en