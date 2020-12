¡Reaparece Angélica Rivera con sus hijas y José Alberto Castro!

Tras los escándalos ocasionados por la ruptura del polémico matrimonio entre la actriz Angélica Rivera y el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, ahora reaparece junto al productor José Alberto 'El Güero' Castro, quien además, es el padre de sus tres hijas Sofía, Fernanda y Regina, con quienes posó junto al árbol de Navidad durante la celebración de Noche Buena.

Más despampanante que que nunca, lució Angélica Rivera, en una postal a la que quizá puede aplicarse a la frase de que una imagen vale más que mil palabras; pues claramente se puede ver cómo "La Gaviota", está posando de perfil entre sus hijas Fernanda y Regina, mientras ve con ojos de amor al productor de telenovelas, José Alberto 'El Guero' Castro, aunque no obtuvo la misma respuesta ya que él volteó a la cámara.

"Merry Christmas form our family to yours... Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes... Todo mi amor y cariño siempre", se lee al pie de la publicación de Sofía Castro, quien siempre ha hecho todo lo posible por mantener cerca a sus padres, asumiendo el papel de la hija primogénita.

Por supuesto, la postal ha causado revuelo, pues la polémica en la que, como familia se han visto envueltos los integrantes, luego de que Angélica Rivera hubiera tomado la repentina decisión de separarse de José Alberto Castro, con quien llevaba una vida tranquila, para sumarse a las filas de los controvertidos presidentes de México, hoy aparece más unida que nunca al padre de sus hijas para reconstruir la familia que se destruyó apartir de su postura.

Sin embargo, sus compañeras amigas y algunas celebridades del espectáculo, han celebrado con Angélica, sus hijas, y José Alberto, el verlos juntos de nuevo como la familia que nunca debieron de haber dejado de ser.

Sandra Echeverría se unió a la felicidad de su encuentro y escribió: Felíz Navidad a todos! Un abrazo fuerte hermosa", mientras que Grettell Valdez sólo posteó corazones rojos; y la primera actriz Ana Martín, quien ha trabajado muy de cerca con Angélica y José Alberto, no dejó de felicitarlos: "Bellos todos ¡FELIZ NAVIDAD!".

La postal en la que Angélica luce un elegante outfit de blusa blanca y falta en tono plata, además de su rubia melena, ha logrado llegar a casi 95 mil reacciones a horas de haber sido publicada por Sofía Castro, la mayor de sus hermanas.

Marlene Favela, Fabiola Delgado y Vico Guadarrama, se han sumado a las felicitaciones para las cinco celebridades.