Reaparece Allisson Lozz con nueva figura, ya bajó de peso

De nueva cuenta la actriz retirada de Televisa, Allisson Lozz, volvió a aparecer en las redes sociales. La desaparecida actriz presumió que ya bajó de peso, pues recordemos que en meses pasados, cuando reapareció en sus redes sociales se le veía más llenita. Y aunque muchos de sus fans la defendieron, pues actualmente es madre de dos niñas, el cuerpo tiende a subir de peso.

Sin embargo, Allisson Lozz dejó claro que no fueron sus embarazos la que la hicieron subir de peso, pues confesó que desde hace un tiempo padece de hipotiroidismo o también conocido como tiroides hipoactiva, la cual es una enfermedad que afecta la glándula tiroides por lo que está no produce suficientes hormonas tiroideas para complacer las necesidades del cuerpo.

Fue a través de sus historias de Instagram que la protagonista de las exitosas telenovelas, En Nombre del Amor y Al Diablo con los guapos, señaló que ya había empezado a trabajar en su propósito de Año Nuevo, bajar de peso, un reto muy difícil para ella, pues debido a que padece está enfermedad su esfuerzo será doble.

Lee también: Regresa a México Allisson Lozz, ¿Hará telenovela?

"Estoy bien contenta. Ya empecé a bajar de peso, ya me lo notaron mi mamá y mi esposo. Estoy contenta por eso, porque es un efecto secundario”, comenzó diciendo en el video. Sin embargo, no fue todo, ya que Allisson Lozz prometió que iba a ir compartiendo con sus fans el resultado de su dieta.

"Yo como tengo hipotiroidismo batallo mucho para bajar de peso, entonces estoy feliz. Estoy bien contenta, me siento mejor. Ya les iré contando", dijo.

Allisson Lozz presumió su nueva figura. Foto Instagram Allisson Lozz

Fue el pasado 2020 cuando Allisson Lozz dio señales de vida y reapareció en TikTok, aplicación en la que preocupó a señalar que faltaba poco para perder la vista por completo. ""Ya no mis ojitos no me dan, estoy muy ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 años ya no iba a ver nada, faltan dos para que no vea nada, según, sabemos que la tecnología a avanzado" comentó la ex estrella de Televisa.

Lee también: Enfermedad de Allisson Lozz angustia a fans: "me partió el corazón"

Desde ese entonces ya no ha dado ninguna otra declaración y la ex actriz solo ha aparecido esporádicamente en su TikTok. Y aunque, Allisson Lozz, estaba en su mejor momento en la televisión, muchos aseguraban que era una actriz en potencia, pues su primer protagonico juvenil fue Al Diablo con los Guapos, cuando apenas tenía 15 años, decidió retirarse definitivamente de las pantallas para dedicarse a su familia y la religión de Testigo dee Jehová.

Desde que Allisson Lozz participó en el realyti show, Código Fama, cautivó al público y posteriormente vinieron un sinfín de proyectos. El primero fue un papel estelar en la telenovela Alegrijes y rebujos, posteriormente vino su primer papel protagónico en la novela infantil Misión SOS.

Luego participó en Rebelde,, además de participar en La Rosa de Guadalupe, y finalmente el papel que marcó su carrera fue Al Diablo con los Guapos, pero justamente después de que protagonizó En nombre del Amor, anunció su retiro del mundo de la farándula.