Reacciona Marlene Favela a las fuertes palabras de su ex tras bautizo de su hija

El ostentoso bautizo de Bella, la hija de Marlene Favela, ha dado mucho de qué hablar durante la última semana, incluyendo las fuertes palabras del ex de la actriz luego de ser el gran ausente en la ceremonia el fin de semana pasado.

Desde sus redes sociales, George Seely, ex esposo de la protagonista de “Gata salvaje”, telenovela de Venevisión, se manifestó sobre la fiesta de su hija y dio a entender que no fue requerido, por lo que Marlene Favela no se quedó callada y así reaccionó a lo que dijo su ex.

Para la histrionisa mexicana no pasó desapercibida la publicación que realizó el empresario australiano en su cuenta de Instagram, donde replicó una foto de ella con su hija en el bautizo, y por ello decidió reaccionar ante las fuertes palabras que escribió, dejando ver su postura.

En el post de George Seely, el australiano bloqueó los comentarios para que nadie pudiera manifestarse por esa vía, pero no impidió que Marlene Favela se manifestara y le diera “Me gusta” a la fotografía, mandando también un silencioso mensaje por esa vía.

La actriz no dejó que las especulaciones subieran y con el like que le dio a la publicación de su ex confirmó que no tiene ningún problema con él y de paso echó por tierra los rumores de si no lo había invitado, pues la razón por que el empresario no estuvo presente pudo haber sido cualquier otra.

Al darle “Me gusta” a la foto, Marlene Favela también fue congruente con las declaraciones que dado en torno a su ex esposo, donde siempre ha dicho que lleva una buena relación con él y que sí ha estado presente en la vida de su hija, a la que suele ver de manera constante, manejando con mucha inteligencia emocional para un trato cordial pues ambos tienen un gran compromiso de por vida con Bella.

Las cuentas de Instagram de algunos clubes de fans de la duranguense alabaron su gesto y le dedicaron algunos comentarios reconociéndole que es toda una dama y que ha sabido manejar muy bien la situación después de divorciarse.

Cuando Marlene Favela se casó con George Seely su intención era pasar el resto de su vida con él, al grado de que dejó su carrera para dedicarse a su matrimonio y a formar una familia, lo cual había creído conseguir cuando nació bella.

Sin embargo, posterior a ello, comenzaron los rumores de separación entre ambos y fue hasta principios del año pasado que la propia actriz mexicana salió a confirmar su divorcio del empresario australiano, eso sí, dejando claro que mantenían una relación muy cordial pues para ambos es muy importante su hija.

